نشر الساعة 3 مساء - صورة رئيسية واحدة - البوم صور - سيكشن الموضة

كتب : مصراوي

02:50 م 01/10/2025
    نرمين الفقي
    نرمين الفقي
    نرمين الفقي
    نرمين الفقي

كتبت- أسماء مرسي:
ظهرت الفنانة نرمين الفقي بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت نرمين مرتدية فستان طويل باللون الأخضر، تميز بأنه بقصة الكب، ومزود بفتحة ساق جريئة أحد الجانبين.

اعتمدت مكياجا قويا بدرجات الألوان الترابية، وركزت على رسمة عيونها.

بينما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها بشكل عفوي.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وخاتم.

تفاصيل الإطلالة:
الفستان من العلامة التجارية "Saphir Couture".

المكياج من تنفيذ خبيرة التجميل رحاب طايع.

بينما تسريحة الشعر بواسطة صالون "بريما" للتجميل.

نرمين الفقي الفنانة نرمين الفقي إطلالة نرمين الفقي

