50 إطلالة جريئة وخطفت الأنظار.. اللون الأسود يسيطر على إطلالات القاهرة السينمائي

تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 45 وسط حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن في الوطن العربي، حيث يحرص الجميع على الحضور والتواجد على الريد كاربت منذ افتتاح المهرجان.

وظهرت الفنانات بإطلالات مختلفة منذ بداية المهرجان، حيث تألقن على الريد كاربت بفساتين بعضها أنيق والآخر جريء، والآخر مختلف وغيرها، إلا أن اللون الأسود كان هو الغالب على إطلالات معظم النجمات طوال أيام المهرجان الماضية مع اختلاف الموديلات، وتاليا نعرض لكم بعض إطلالات النجمات اللاتي ظهرن باللون الأسود.

1-ارتدت الفنانة ميريهان حسين حلة أنيقة باللون الأسود خلال تواجدها على الريد كاربت في خامس أيام المهرجان، ومعها حقيبة سوداء صغيرة، وحذاء ذات كعب عالي .

2-كما ارتدت الفنانة الشابة بسنت صيام فستان باللون الأسود بقصة الأوف شولدر خلال اليوم الخامس من المهرجان، كما ارتدت أيضا أمس في رابع أيام المهرجان فستان قصير من الجلد الأسود، ومعه معطف طويل من نفس القماش، وحذاء بوت بنفس لون المعطف والفستان.

3-أما نور قدري فقد ارتدت جاكيت رسمي قصير باللون الأسود مع جيب طويل وتوب من نفس اللون ومعهم حقيبة سوداء وبعض المجوهرات الأنيقة.

4-الفنانة هند عاكف ارتدت فستان باللون الأسود بقصة ضيقة وله على الكتفين قطعة قماش باللونين الأسود والأبيض وحذاء بوت وحقيبة صغيرة باللون الأسود أيضا، وظهرت أيضا بفستان آخر أسود ذات وردة كبيرة على احد كتفيه، واكستنشن على الكتف الآخر باللون الأسود أيضا.

5-الهام صفي الدين ابنة شقيقة الفنانة الهام شاهين ظهرت أيضا بفستان أسود على الريد كاربت بقصة أوف شولدر، وذات فتحة أمامية تكشف احدى ساقيها.

6- ارتدت الفنانة سوسن بدر حلة رسمية باللون الأسود وذات ياقة بيضاء وأكملت إطلالتها بحذاء وحقيبة باللون الأسود أيضا.

7-ظهرت الفنانة ليلى علوي على الريد كاربت في رابع أيام المهرجان بفستان أسود قصير وذات قماش لامع، وبه قطع من قماش الشبك التي تظهر أجزاء من جسدها، ومعه حذاء وحقيبة من نفس اللون.

8-تألقت الفنانة الهام شاهين على الريد كاربت بفستان أسود قصير ذات قماش لامع ومعه بعض المجوهرات الأنيقة.وحذاء وحقيبة من نفس اللون.

9-ظهرت الفنانة نسرين طافش بفستان أسود من قماش القطيفة في منطقة الصدر ونوع آخر من القماش في المنطقة السفلية، ومعه قفازات من نفس لون ونوع القماش.

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