فساتين ضيقة وجريئة.. 30 صورة للنجمات بقصة الميرميد في مهرجان القاهرة

بعد فوزها بملكة جمال الكون 2024.. 30 صورة ومعلومات عن فيكتوريا كير

كتبت- أسماء مرسي:

عادة ما تشهد السجادة الحمراء في المهرجانات الفنية إطلالات متنوعة وأنيقة للنجمات تخطف الأنظار، غير إن بعض النجمات يعتمدن الظهور بفساتين بقصة "الميرميد".

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم 5 فساتين بقصة "الميرميد" في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

داليا شوقي

أطلت الفنانة داليا شوقي بإطلالة ساحرة مرتدية فستان طويل باللون الأسود بقصة "الميرميد"، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الأكتاف.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود، ومجوهرات مكونة من حلق وأسورة وخاتم.

رانيا يوسف

تألقت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة مختلفة وغريبة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الموف وأكملت إطلالتها بوضع قطعة من التل المنفوش على الرأس والأكتاف.

أروى جودة

كما ارتدت الفنانة أروى جودة فستانا طويلا باللون الأوف وايت دون بطانة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

جيهان خليل

ارتدت الفنانة جيهان خليل فستانا طويلا باللون البيج الفاتح مزينا بالتطريزات والخرز، مع مكياجا ناعما، وتسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

سارة نخلة

كما تألقت الفنانة والمذيعة السورية سارة نخلة بفستان باللون "البيبي بلو" ونسقت معه كلاتش فضي، وتسريحة شعر مرفوع لأعلى.

نور قدري

ظهرت الفنانة نور قدري بفستان أسود أنيق بصيحة "الأوف شولدر" وقصة "الميرميد"، واختارت وضع مكياج بدرجات النيود يتناسب مع إطلالتها الهادئة.