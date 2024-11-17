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فساتين ضيقة وجريئة.. 30 صورة للنجمات بقصة الميرميد في مهرجان القاهرة

04:32 م الأحد 17 نوفمبر 2024
  • عرض 30 صورة
  • عرض 30 صورة
    داليا شوقي
  • عرض 30 صورة
    داليا شوقي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 45
  • عرض 30 صورة
    داليا شوقي متالقة
  • عرض 30 صورة
    داليا شوقي جذابة
  • عرض 30 صورة
    فستان داليا شوقي
  • عرض 30 صورة
    داليا شوقي بالاسود
  • عرض 30 صورة
    إطلالة جذابة للفنانة داليا شوقي
  • عرض 30 صورة
    الفنانة داليا شوقي
  • عرض 30 صورة
    داليا شوقي بالأسود
  • عرض 30 صورة
    داليا شوقي تجذب الأنظار في القاهرة السينمائي
  • عرض 30 صورة
    الفنانة رانيا يوسف في افتتاح الدورة الـ45
  • عرض 30 صورة
    ارتدت رانيا ارتدت فستانا طويلا باللون الموف
  • عرض 30 صورة
    تألقت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة مختلفة وغريبة
  • عرض 30 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 30 صورة
    رانيا يوسف من مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 30 صورة
    رانيا يوسف ر
  • عرض 30 صورة
    رانيا يوسف (3)
  • عرض 30 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 30 صورة
    فستان غريب لرانيا
  • عرض 30 صورة
    فستان جذاب لرانيا يوسف
  • عرض 30 صورة
    تألقت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة مختلفة وغريبة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الموف
  • عرض 30 صورة
    تألقت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة مختلفة وغريبة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الموف
  • عرض 30 صورة
    رانيا أكملت إطلالتها بوضع قطعة من التل المنفوش على الرأس والأكتاف.
  • عرض 30 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 30 صورة
    ارتدت الفنانة أروى جودة فستانا طويلا باللون الأوف وايت
  • عرض 30 صورة
    ارتدت الفنانة أروى جودة فستانا طويلا باللون الأوف وايت دون بطانة
  • عرض 30 صورة
    اطلالة اروى جودة
  • عرض 30 صورة
    فستان اروى
  • عرض 30 صورة
    أروى جودة
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كتبت- أسماء مرسي:

عادة ما تشهد السجادة الحمراء في المهرجانات الفنية إطلالات متنوعة وأنيقة للنجمات تخطف الأنظار، غير إن بعض النجمات يعتمدن الظهور بفساتين بقصة "الميرميد".

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم 5 فساتين بقصة "الميرميد" في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

داليا شوقي

أطلت الفنانة داليا شوقي بإطلالة ساحرة مرتدية فستان طويل باللون الأسود بقصة "الميرميد"، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الأكتاف.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود، ومجوهرات مكونة من حلق وأسورة وخاتم.

رانيا يوسف

تألقت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة مختلفة وغريبة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الموف وأكملت إطلالتها بوضع قطعة من التل المنفوش على الرأس والأكتاف.

أروى جودة

كما ارتدت الفنانة أروى جودة فستانا طويلا باللون الأوف وايت دون بطانة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

جيهان خليل

ارتدت الفنانة جيهان خليل فستانا طويلا باللون البيج الفاتح مزينا بالتطريزات والخرز، مع مكياجا ناعما، وتسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

سارة نخلة

كما تألقت الفنانة والمذيعة السورية سارة نخلة بفستان باللون "البيبي بلو" ونسقت معه كلاتش فضي، وتسريحة شعر مرفوع لأعلى.

نور قدري

ظهرت الفنانة نور قدري بفستان أسود أنيق بصيحة "الأوف شولدر" وقصة "الميرميد"، واختارت وضع مكياج بدرجات النيود يتناسب مع إطلالتها الهادئة.

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