"العناني": لا يمكن تحديد سعر الدواجن والسوق يتحكم فيه 30 ألف منتج

قال محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن التصريحات الأخيرة لوزير الزراعة حول "الطائرة الجاهزة" للاستيراد كانت نوعًا من الضغط المباشر على المنتجين لإعادة الأسعار إلى مسارها الطبيعي، مؤكدًا أن الأزمة الحالية في أسعار الكتاكيت والفراخ هي نتاج عوامل طبيعية في السوق وليست "مضاربة" كما وُصفت.

وأضاف "العناني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أن اجتماعًا موسعًا عُقد اليوم الخميس جمع وزير الزراعة ورئيس جهاز حماية المنافسة واتحاد المنتجين، لمناقشة ملف الأوضاع الراهنة وقضية سابقة بين الجهاز والمنتجين تحولت للنيابة العام الماضي.

وتابع رئيس الاتحاد، أن سبب الارتفاع الحاد والمؤقت في أسعار الكتاكيت خلال الأيام الخمسة الماضية، والذي وصل ذروته إلى 31 جنيهًا للكتكوت، يعود لعاملين طبيعيين هما زيادة الاستهلاك خلال أعياد الطوائف المسيحية وبدء التخزين لشهور رجب وشعبان ورمضان، إلى جانب انخفاض الإنتاج في الشتاء، مما خلق حالة من "عرض وطلب" أدت إلى الارتفاع السريع ثم الانخفاض مجددًا.

وأكد محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار اليوم استقرت عند 12 جنيهًا للكتكوت و68 جنيهًا للفراخ في المزرعة.

ونفى "العناني"، قدرة أي طرف على فرض أسعار على سوق يضم 30 ألف منتج مستقل، وقال: "مافيش مخلوق يقدر يغير أسعار الدواجن ولا الكتاكيت".

وأشار رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إلى أن الوزير نفسه كان يدافع عن الصناعة خلال الاجتماع لكونها من القطاعات الناجحة.

وأوضح أن جوهر الاجتماع كان البحث عن "حل مرضٍ" للقضية القديمة مع جهاز حماية المنافسة، وليس للاتفاق على أسعار محددة، مؤكدًا أن المنتجين يبيعون حاليًا بأقل من "السعر العادل" الذي ذكره الوزير وهو 20 جنيهًا للكتكوت بسبب وجود فائض كبير في الإنتاج.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يوجه بإدخال مادة البرمجيات لـ750 ألف طالب بالمناهج اليابانية

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة