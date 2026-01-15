مباريات الأمس
"بعد كأس العالم".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة اعتزال محمد صلاح دوليا

كتب - مراسل مصراوي:

11:47 م 15/01/2026
  عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح لاعب منتخب مصر
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح لاعب منتخب مصر (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح لاعب منتخب مصر (2)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح (7) (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح (1) (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح (2) (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح (5) (1)

نفى مصدر مقرب من محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، ما يتم تداوله خلال الساعات الماضية، حول اعتزال قائد الفراعنة دوليا، بعد بطولة كأس العالم 2026.

وانتشرت العديد من الأخبار خلال الساعات الماضية، تشير إلى إبلاغ النجم المصري لاعبي المنتخب الوطني، باعتزاله دوليا عقب المشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم 2026.

وقال مصدر مقرب من صلاح في تصريحات خاصة لمصراوي: "محمد صلاح لم يتحدث مع أي من لاعبي المنتخب، بعد الهزيمة من السنغال أمس، حول اعتزاله دوليا".

وأضاف: "ما يتم تداوله في الساعات الماضية، بشأن رغبة صلاح مغادرة معسكر أمم أفريقيا والعودة إلى إنجلترا غير صحيح، واللاعب لم يطلب هذا الأمر".

وكان منتخب مصر تلقى الهزيمة أمس أمام نظيره منتخب السنغال، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

ويذكر أن المنتخب الوطني، يستعد لملاقاة نظيره منتخب نيجيريا، يوم السبت المقبل الموافق 17 يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً، في مباراة تحديد المركز الثالث.

محمد صلاح منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية كأس العالم كأس العالم 2026

