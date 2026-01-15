"بعد كأس العالم".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة اعتزال محمد صلاح دوليا

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على المصري في كأس العاصمة

نفى مصدر مقرب من محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، ما يتم تداوله خلال الساعات الماضية، حول اعتزال قائد الفراعنة دوليا، بعد بطولة كأس العالم 2026.

وانتشرت العديد من الأخبار خلال الساعات الماضية، تشير إلى إبلاغ النجم المصري لاعبي المنتخب الوطني، باعتزاله دوليا عقب المشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم 2026.

وقال مصدر مقرب من صلاح في تصريحات خاصة لمصراوي: "محمد صلاح لم يتحدث مع أي من لاعبي المنتخب، بعد الهزيمة من السنغال أمس، حول اعتزاله دوليا".

وأضاف: "ما يتم تداوله في الساعات الماضية، بشأن رغبة صلاح مغادرة معسكر أمم أفريقيا والعودة إلى إنجلترا غير صحيح، واللاعب لم يطلب هذا الأمر".

وكان منتخب مصر تلقى الهزيمة أمس أمام نظيره منتخب السنغال، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

ويذكر أن المنتخب الوطني، يستعد لملاقاة نظيره منتخب نيجيريا، يوم السبت المقبل الموافق 17 يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً، في مباراة تحديد المركز الثالث.

