"شفافة ومكشوفة".. 40 صورة لـ أجرأ إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت النجمات على السجادة الحمراء في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بداية من الافتتاح لـ اليوم الرابع في دورته الـ 45 بفساتين جريئة خطفن بها أنظار الجميع.

في هذا الصدد، أوضحت مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي في تصريح لـ"مصراوي"، أجرأ إطلالات مهرجان القاهرة السينمائي:

بسنت صيام

اعتمدت الفنانة بسنت صيام فستان جريء تميز بفتحة صدر واسعة وفتحة ساق جانبية، ما أضفى عليها لمسة من الجرأة والأناقة.

أروى جودة

كما اختارت الفنانة أروى جودة فستانا شفافا مطرزا بالكريستال، كشف عن تفاصيل جسمها، وصفته مصممة الأزياء بإطلالة جريئة للغاية، حيث أكد الفستان على قوامها بفضل قصته المكشوفة الصدر والمحددة للجسم.

مني ممدوح

ارتدت الفنانة مني ممدوح فستان أسود جريء بظهر مكشوف وفتحتي ساق، وعلقت على إطلالتها بأنها لا تتناسب مع أجواء الحدث.

نجلاء بدر

اختارت الفنانة نجلاء بدر فستانا طويلا باللون الأزرق اللامع مع تصميم مكشوف عند الظهر، ما أضفى عليها لمسة من الجرأة.