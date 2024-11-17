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"شفافة ومكشوفة".. 40 صورة لـ أجرأ إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة

06:00 م الأحد 17 نوفمبر 2024
  • عرض 40 صورة
  • عرض 40 صورة
    فستان اروي جودة
  • عرض 40 صورة
    اروي جودة
  • عرض 40 صورة
    اطلالة اروى جودة
  • عرض 40 صورة
    اروى وزوجها
  • عرض 40 صورة
    اختارت الفنانة أروى جودة فستانا شفافا مطرزا
  • عرض 40 صورة
    اروي جودة (5)
  • عرض 40 صورة
    اروى بإطلالة جريئة
  • عرض 40 صورة
    اروى بإطلالة جريئة للغاية
  • عرض 40 صورة
    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة
  • عرض 40 صورة
    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 40 صورة
    أروى جودة تسرق عدسات التصوير في مهرجان القاهرة
  • عرض 40 صورة
    أروى جودة تشارك في مهرجان القاهرة
  • عرض 40 صورة
    أروى جودة تتألق في مهرجان القاهرة
  • عرض 40 صورة
    أروى جودة في مهرجان القاهرة
  • عرض 40 صورة
    أروى جودة تخطف الأنظار
  • عرض 40 صورة
    أروى جودة تصل مهرجان القاهرة
  • عرض 40 صورة
    أروى جودة في القاهرة السينمائي
  • عرض 40 صورة
    إطلالة أروى جودة بالأبيض
  • عرض 40 صورة
    اروى جودة -
  • عرض 40 صورة
    فستان اروى
  • عرض 40 صورة
    أروى جودة بالابيض
  • عرض 40 صورة
    أروى جودة
  • عرض 40 صورة
    أروى جودة تشارك في مهرجان القاهرة
  • عرض 40 صورة
    أروى جودة تخطف الأنظار
  • عرض 40 صورة
    أروى جودة تتألق في مهرجان القاهرة_1
  • عرض 40 صورة
    أروى جودة تصل مهرجان القاهرة
  • عرض 40 صورة
    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 40 صورة
    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة
  • عرض 40 صورة
    أروى جودة تشارك في مهرجان القاهرة
  • عرض 40 صورة
    اروى جودة تختار فستانا شفافا مطرزا
  • عرض 40 صورة
    نجلاء بدر بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 40 صورة
    نجلاء بدر بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 40 صورة
    أروى جودة في مهرجان القاهرة
  • عرض 40 صورة
    أروى جودة تسرق عدسات التصوير في مهرجان القاهرة
  • عرض 40 صورة
    أروى جودة تشارك في مهرجان القاهرة
  • عرض 40 صورة
    أروى جودة تتألق في مهرجان القاهرة_1
  • عرض 40 صورة
    منى ممدوح باطلالة جريئة
  • عرض 40 صورة
    منى ممدوح بالاسود
  • عرض 40 صورة
    مني ممدوح (2)
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كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت النجمات على السجادة الحمراء في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بداية من الافتتاح لـ اليوم الرابع في دورته الـ 45 بفساتين جريئة خطفن بها أنظار الجميع.

في هذا الصدد، أوضحت مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي في تصريح لـ"مصراوي"، أجرأ إطلالات مهرجان القاهرة السينمائي:

بسنت صيام

اعتمدت الفنانة بسنت صيام فستان جريء تميز بفتحة صدر واسعة وفتحة ساق جانبية، ما أضفى عليها لمسة من الجرأة والأناقة.

أروى جودة

كما اختارت الفنانة أروى جودة فستانا شفافا مطرزا بالكريستال، كشف عن تفاصيل جسمها، وصفته مصممة الأزياء بإطلالة جريئة للغاية، حيث أكد الفستان على قوامها بفضل قصته المكشوفة الصدر والمحددة للجسم.

مني ممدوح

ارتدت الفنانة مني ممدوح فستان أسود جريء بظهر مكشوف وفتحتي ساق، وعلقت على إطلالتها بأنها لا تتناسب مع أجواء الحدث.

نجلاء بدر

اختارت الفنانة نجلاء بدر فستانا طويلا باللون الأزرق اللامع مع تصميم مكشوف عند الظهر، ما أضفى عليها لمسة من الجرأة.

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اطلالات القاهرة مهرجان القاهرة أجرأ إطلالات النجمات نجلاء بدر مني ممدوح
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