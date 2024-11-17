جاذبية وجمال.. 30 صورة لفنانات ظهرن بفساتين قصيرة في مهرجان القاهرة

جريئة وخطفت الأنظار.. 50 صورة لإطلالات نجوم الفن في رابع أيام مهرجان

ظهرت بعض النجمات خلال حضورهن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بفساتين قصيرة خطفت الأنظار، نستعرضها لكم أبرزها في هذا التقرير.

ليلى علوي

أطلت الفنانة ليلى علوي بفستان أسود قصير لامع، واعتمدت مكياجا ناعما، وتسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

إلهام شاهين

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان أسود قصير فوق الركبة، مع مكياج بدرجات النيود، وتصفيفة شعر إنسيابية.

بسنت صيام

ارتدت الفنانة بسنت فستانا قصيرا باللون الأسود من خامة الجلد، ونسقت أعلاه جاكيت طويل بنفس اللون،

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، ومكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر وركزت على رسمة عيونها.

هالة سرحان

ظهرت الإعلامية هالة سرحان بفستان قصير باللون الأسود، مزينا بالورود باللون الأبيض، ونسقت معه حذاء باللون الفضي.

هند عاكف

بينما ارتدت الفنانة هند عاكف فستانا قصيرا باللون الأسود، ونسقت أسفله حذاء وكلاتش بنفس اللون.