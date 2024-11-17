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جاذبية وجمال.. 30 صورة لفنانات ظهرن بفساتين قصيرة في مهرجان القاهرة

03:54 م الأحد 17 نوفمبر 2024
  • عرض 30 صورة
  • عرض 30 صورة
    فستان ليلى علوي
  • عرض 30 صورة
    ليلى علوي (14)
  • عرض 30 صورة
    ليلى علوي متالقة
  • عرض 30 صورة
    ليلى علوي من القاهرة
  • عرض 30 صورة
    ليلى علوي بالاسود
  • عرض 30 صورة
    أطلت الفنانة ليلى علوي بفستان أسود قصير لامع
  • عرض 30 صورة
    ليلى علوي جذابة
  • عرض 30 صورة
    ليلى علوي ساحرة
  • عرض 30 صورة
    أطلت الفنانة ليلى علوي بفستان أسود قصير لامع
  • عرض 30 صورة
    أطلت الفنانة ليلى علوي بفستان أسود قصير لامع، واعتمدت مكياجا ناعما
  • عرض 30 صورة
    طلت الفنانة ليلى علوي بفستان أسود قصير لامع، واعتمدت مكياجا ناعما، وتسريحة الشعر المرفوع لأعلى.
  • عرض 30 صورة
    ليلى علوي بفستان قصير
  • عرض 30 صورة
    فستان ليلى
  • عرض 30 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 30 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 30 صورة
    الفنانة إلهام شاهين
  • عرض 30 صورة
    الفنانة بسنت صيام
  • عرض 30 صورة
    ارتدت الفنانة بسنت فستانا قصيرا باللون الأسود من خامة الجلد
  • عرض 30 صورة
    بسنت صيام بالاسود
  • عرض 30 صورة
    ظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان أسود قصير فوق الركبة
  • عرض 30 صورة
    ظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان أسود
  • عرض 30 صورة
    ظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان أسود قصير فوق الركبة، مع مكياج بدرجات النيود
  • عرض 30 صورة
    فستان إلهام شاهين
  • عرض 30 صورة
    اطلالة إلهام شاهين
  • عرض 30 صورة
    إلهام شاهين بفستان قصير
  • عرض 30 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 30 صورة
    هند عاكف (6)
  • عرض 30 صورة
    اطلالة هند عاكف
  • عرض 30 صورة
    الإعلامية هالة سرحان
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ظهرت بعض النجمات خلال حضورهن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بفساتين قصيرة خطفت الأنظار، نستعرضها لكم أبرزها في هذا التقرير.

ليلى علوي

أطلت الفنانة ليلى علوي بفستان أسود قصير لامع، واعتمدت مكياجا ناعما، وتسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

إلهام شاهين

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان أسود قصير فوق الركبة، مع مكياج بدرجات النيود، وتصفيفة شعر إنسيابية.

بسنت صيام

ارتدت الفنانة بسنت فستانا قصيرا باللون الأسود من خامة الجلد، ونسقت أعلاه جاكيت طويل بنفس اللون،

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، ومكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر وركزت على رسمة عيونها.

هالة سرحان

ظهرت الإعلامية هالة سرحان بفستان قصير باللون الأسود، مزينا بالورود باللون الأبيض، ونسقت معه حذاء باللون الفضي.

هند عاكف

بينما ارتدت الفنانة هند عاكف فستانا قصيرا باللون الأسود، ونسقت أسفله حذاء وكلاتش بنفس اللون.

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