الحكومة تكشف تفاصيل تشغيل محطة البحر الأحمر بالسخنة

كتب : حسن مرسي

12:05 ص 16/01/2026

المستشار محمد الحمصاني

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بدء التشغيل التجاري الفعلي لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات (RSCT رقم 1) في ميناء العين السخنة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل إضافة استراتيجية كبرى لتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي ودولي، وتوسيع نطاق نشاط تجارة الترانزيت.

وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد شهد بنفسه حفل إطلاق التشغيل التجاري للمحطة، مشيرًا إلى أن تسميتها "رقم 1" تعني ضمنًا وجود مخططات مستقبلية لإنشاء محطات أخرى ضمن نفس المشروع الطموح.

وأضاف أن إنشاء محطة متطورة لتداول الحاويات على ساحل البحر الأحمر يُعزز الموقع التنافسي لمصر، ويجعلها منفذًا رئيسيًا وأقرب مسارًا للبضائع القادمة من الأسواق الآسيوية، وخاصة الصين، نحو الأسواق الأوروبية.

ولفت متحدث الحكومة إلى أن نجاح تجربة منطقتي بورسعيد الشرق والغرب سابقًا جعل مصر منطقة جذب لوجستية مهمة، وبدأت الشركات العالمية الكبرى تُعطي أولوية متزايدة لعمليات الترانزيت عبر الموانئ المصرية.

وتابع أن تجارة الحاويات العالمية تعتمد بشكل أساسي على سفن عملاقة تعبر قناة السويس، وأن الموانئ المصرية الجديدة والمطورة توفر مساحات تخزينية ومناولة أكبر مقارنة بالعديد من الموانئ الأوروبية المزدحمة، مما يعزز قدرتها على استقبال الحمولات الضخمة وإعادة توزيعها بكفاءة، سواء للمصانع المحلية أو للتصدير عبر موانئ أخرى.

وشدد على أن هذا المشروع يندرج ضمن استراتيجية الدولة الشاملة لتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتمكين الاقتصاد الوطني من تحقيق أقصى استفادة من موقعه الجغرافي الفريد لخدمة حركة التجارة الدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات التخزين والنقل والتوزيع.

المستشار محمد الحمصاني تشغيل محطة البحر الأحمر بالسخنة محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات ميناء العين السخنة

