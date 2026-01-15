تألقت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز بإطلالة شتوية لافتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت جورجينا طقم رياضي بلون وردي فاتح (بينك)، يتكون من جاكيت قصير بسحاب وبنطلون واسع الأرجل، منسق مع كروب توب رياضية بنفس اللون.

ونسقت مع الإطلالة حقيبة بلون وردي مطابق، وحذاء بكعب فضي مزين بالكريستال.

بحسب مجلة "Vogue"، فإن اللون البينك هو لون متعدد الأوجه في الموضة، وتتغير دلالاته حسب درجته، يرمز اللون الوردي الفاتح إلى الأنوثة الناعمة، البراءة، والرومانسية.

أما أصبحت درجات الوردي الفاقع (كالفوشيا) ترتبط بالجرأة والثقة بالنفس والقوة النسائية، وشهدت رواجًا كبيرًا مؤخرًا في صيحة "باربي".