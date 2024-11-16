إعلان

جريئة وخطفت الأنظار.. 50 صورة لإطلالات نجوم الفن في رابع أيام مهرجان القاهرة

10:37 م السبت 16 نوفمبر 2024
  • عرض 51 صورة
  • عرض 51 صورة
    أشرف عبد الباقي
  • عرض 51 صورة
    أشرف عبد الباقي وابنته
  • عرض 51 صورة
    نجوم الفن في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 51 صورة
    نجوم الفن في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 51 صورة
    نجوم الفن في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 51 صورة
    نجوم الفن في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 51 صورة
    نجوم الفن في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 51 صورة
    نجوم الفن في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 51 صورة
    إلهام شاهين (1)
  • عرض 51 صورة
    نجوم الفن في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 51 صورة
    إلهام شاهين (3)
  • عرض 51 صورة
    إلهام شاهين وشقيقها أمير وزوجته (1)
  • عرض 51 صورة
    نجوم الفن في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 51 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 51 صورة
    إلهام شاهين وشقيقها أمير وزوجته (2)
  • عرض 51 صورة
    أمير المصري (2)
  • عرض 51 صورة
    إلهام شاهين (2)
  • عرض 51 صورة
    أمير شاهين وزوجته (1)
  • عرض 51 صورة
    أمير المصري (1)
  • عرض 51 صورة
    أمير شاهين وزوجته (4)
  • عرض 51 صورة
    حسين فهمي وزوجته (1)
  • عرض 51 صورة
    حسين فهمي وزوجته (2)
  • عرض 51 صورة
    حسين فهمي وزوجته (3)
  • عرض 51 صورة
    رانيا منصور
  • عرض 51 صورة
    أمير شاهين وزوجته (2)
  • عرض 51 صورة
    سهير جودة (2)
  • عرض 51 صورة
    أمير شاهين وزوجته (3)
  • عرض 51 صورة
    سهير جودة (1)
  • عرض 51 صورة
    شريف منير وابنته (1)
  • عرض 51 صورة
    شريف منير وابنته (2)
  • عرض 51 صورة
    شريف منير وابنته (3)
  • عرض 51 صورة
    شريف منير (2)
  • عرض 51 صورة
    عبير صبري (2)
  • عرض 51 صورة
    لبلبة (1)
  • عرض 51 صورة
    شريف منير (1)
  • عرض 51 صورة
    عبير صبري (1)
  • عرض 51 صورة
    لبلبة (2)
  • عرض 51 صورة
    محمد محمود عبدالعزيز وزوجته (2)
  • عرض 51 صورة
    محمد محمود عبدالعزيز وزوجته (3)
  • عرض 51 صورة
    لبلبة (3)
  • عرض 51 صورة
    هالة سرحان (2)
  • عرض 51 صورة
    هند عاكف (1)
  • عرض 51 صورة
    هند عاكف (2)
  • عرض 51 صورة
    هند عاكف (3)
  • عرض 51 صورة
    هند عاكف (4)
  • عرض 51 صورة
    هالة سرحان (1)
  • عرض 51 صورة
    هند عاكف (6)
  • عرض 51 صورة
    نجوم الفن في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 51 صورة
    هند عاكف (5)
  • عرض 51 صورة
    محمد محمود عبدالعزيز وزوجته (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

اختار العديد من نجوم الفن خلال حضورهم رابع أيام الجونة الظهور على الريد كاربت بإطلالات أنيقة وجذابة خطفت أنظار الجميع.


تألقت الفنانة إلهام شاهين فستانا قصيرا باللون الأسود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وظهرت الفنانة لبلبة بفستان أسود طويل، ونسقت أعلاه طبقة من الشيفون المطرز باللون الذهبي.

كما ظهرت الإعلامية هالة سرحان بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانا قصيرا باللون الأسود، مع تسريحة شعر إنسيابية.


وارتدت الفنانة عبير صبري فستانا طويلا مزيج من اللونين الأبيض والأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل.


وظهر العديد من نجوم الفن الرجال بإطلالات مبهرة، إذ ارتدى الفنان حسين فهمي بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص أبيض.

بينما أطل الفنان شريف منير ببدلة سوداء ونسق أسفلها قميص بنفس اللون.

هذا الإطار نستعرض لكم في الألبوم المرفق بالأعلى 60 صورة لنجوم الفن خلال رابع أيام مهرجان القاهرة.

مهرجان القاهرة السينمائي نجوم الفن إطلالات النجمات إلهام شاهين هند عاكف عبير صبري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالدانتيل والبوت .. 7 صور لـ غادة إبراهيم في رابع أيام القاهرة السينمائي

إعلان

إعلان

الشقة بـ 184 ألفًا.. خريطة بالأماكن والأسعار لشقق محدودي ومتوسطي الدخل بالمحافظات
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة