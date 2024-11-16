جريئة وخطفت الأنظار.. 50 صورة لإطلالات نجوم الفن في رابع أيام مهرجان القاهرة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

اختار العديد من نجوم الفن خلال حضورهم رابع أيام الجونة الظهور على الريد كاربت بإطلالات أنيقة وجذابة خطفت أنظار الجميع.



تألقت الفنانة إلهام شاهين فستانا قصيرا باللون الأسود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وظهرت الفنانة لبلبة بفستان أسود طويل، ونسقت أعلاه طبقة من الشيفون المطرز باللون الذهبي.

كما ظهرت الإعلامية هالة سرحان بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانا قصيرا باللون الأسود، مع تسريحة شعر إنسيابية.



وارتدت الفنانة عبير صبري فستانا طويلا مزيج من اللونين الأبيض والأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل.



وظهر العديد من نجوم الفن الرجال بإطلالات مبهرة، إذ ارتدى الفنان حسين فهمي بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص أبيض.

بينما أطل الفنان شريف منير ببدلة سوداء ونسق أسفلها قميص بنفس اللون.

هذا الإطار نستعرض لكم في الألبوم المرفق بالأعلى 60 صورة لنجوم الفن خلال رابع أيام مهرجان القاهرة.