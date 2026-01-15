رقمًا تاريخيًا.. كيف تفوق كان المغرب 2025 على نسخة كوت ديفوار جماهيريًا؟

انتقد صلاح محسن لاعب منتخب مصر الأول، الحكم الجابوني بيير أتشو، الذي أدار مباراة المنتخب الوطني أمام السنغال أمس، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وكان منتخب السنغال، تمكن أمس من تحقيق الفوز على حساب المنتخب الوطني، بنتيجة هدف دون مقابل، ليتبخر حلم الفراعنة في حصد اللقب الثامن في تاريخهم بكأس أمم أفريقيا.

وعقب نهاية المباراة، توجه صلاح محسن إلى حكم المباراة للحديث معه بشكل به الكثير من الحدة، ثم رفع يده مشيرا إلى الحكم بعلامة المال.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نيجيريا، يوم السبت المقبل الموافق 17 يناير الجاري، في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا، يوم السبت 17 يناير، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

