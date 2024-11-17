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"مناسبة للمدرسة ولا تصلح للمهرجان".. أسوأ إطلالات النجمات في رابع أيام القاهرة السينمائي

06:26 م الأحد 17 نوفمبر 2024
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    اطلالة غادة إبراهيم
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    غادة إبراهيم
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    اعتمدت تسريحة شعر عبارة عن ضفيرتين، ما جعلها تبدو وكأنها طالبة متوجهة إلى المدرسة
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    اطلالة غير موفقة لغادة ابراهيم
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    الفنانة بسنت صيام
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    هذه الإطلالة غير مناسبة وغير متناسقة مع طبيعة الحدث"
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    اختارت بسنت فستانا قصيرا من الجلد، ما جعلها تبدو وكأنها متوجهة إلى حفل ديسكو
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كتبت- أسماء مرسي:

في رابع أيام"ريد كاربت" مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 اعتادت نجمات الفن على الظهور في كامل أناقتهن، ولكن بعضهن يظهرون بإطلالات غير موفقة أو تصميمات قديمة.

في السطور التالية، نستعرض لكم أسوأ إطلالات النجمات في اليوم الرابع لمهرجان القاهرة السينمائي، وفق ما كشفت استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي لـ"مصراوي".

بسنت صيام

قالت استشارية ومصممة الأزياء: "اختارت بسنت فستانا قصيرا من الجلد، ما جعلها تبدو وكأنها متوجهة إلى حفل ديسكو وليس إلى مناسبة فنية رسمية، هذه الإطلالة غير مناسبة وغير متناسقة مع طبيعة الحدث".

غادة إبراهيم

أما الفنانة غادة إبراهيم، وصفتها بأنها غير موفقة ومتناسقة، حيث اعتمدت تسريحة شعر عبارة عن ضفيرتين، ما جعلها تبدو وكأنها طالبة متوجهة إلى المدرسة، وليس نجمة في مناسبة فنية كبيرة.

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