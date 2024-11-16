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مينفعش تتلبس في مهرجان.. أغرب إطلالة في اليوم الثالث لمهرجان القاهرة؟.. 10 صور تكشف

05:27 م السبت 16 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    بشرى أغرب إطلالة في اليوم الثالث لمهرجان القاهرة
  • عرض 10 صورة
    بشرى
  • عرض 10 صورة
    إطلالة بشرى
  • عرض 10 صورة
    بشرى في مهرجان القاهرة
  • عرض 10 صورة
    بشرى على السجادة الحمراء
  • عرض 10 صورة
    بشرى صاحبة أغرب إطلالة
  • عرض 10 صورة
    بشرى وزوجها
  • عرض 10 صورة
    أغرب إطلالة في اليوم الثالث لمهرجان القاهرة
  • عرض 10 صورة
    أغرب إطلالة في اليوم الثالث لمهرجان القاهرة
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كتبت- أسماء مرسي:

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، إذ حرصن على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة، ولكن بعضهن اخترن تصميمات كانت الأغرب.

وهنا نقدم لكم في السطور التالية، أغرب إطلالة في اليوم الثالث للمهرجان، وفقا لما أوضحته مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي، في تصريح لمصراوي.

علقت استشارية الأزياء على إطلالة الفنانة بشرى في اليوم الثالث لمهرجان القاهرة، مشيرة إلى أن تنسيق الحذاء والنضارة والقميص والجاكت والبنطلون معا يشبه زي لحفلة تنكرية أكثر منه إطلالة مناسبة لسجادة حمراء لمهرجان سينمائي.

وأضافت أن هذه الإطلالة لا تتناسب مع الحدث الفني الكبير.

وأطلت بشرى بدلة باللون الأسود، ونسقت أسفله قميص أبيض.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، ونظارة شمسية باللون الأبيض.

وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 مساء الأربعاء الماضي، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

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مهرجان القاهرة السينمائي أغرب إطلالة في اليوم الثالث بشرى إطلالة بشرى
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