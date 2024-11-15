جمالهن رهيب.. 40 إطلالة لنجمات ظهرن بإطلالات ملكية في القاهرة
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كتبت- شيماء مرسي
تصوير- محمود عبد الناصر
شهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي إطلالات جذابة ومتألقة حيث ظهرت النجمات بإطلالات ملكية أضافت للسجادة الحمراء لمسة من الجمال والرقي.
وفيما يلي أبرز 5 نجمات ظهرت بإطلالات ملكية في افتتاح القاهرة السينمائي.
جوري بكر:
ارتدت الفنانة جوري بكر فستان طويل باللون الأسود بقصة الكب، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.
هنا شيحة:
ظهرت الفنانة هنا شيحة بفستان طويل منفوش باللونين الأسود والكشمير، واعتمدت مكياجا ناعما.
ريهام أمين:
تألقت الفنانة ريهام أمين بفستان طويل منفوش باللون البينك بقصة الكب، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.
داليا البحيري:
وأطلت الفنانة داليا البحيري بفستان طويل بقصة الكب ومزود بإكستنشن بنفس اللون، وتركت شعرها الويفي منسدلا.
منال سلامة:
وارتدت الفنانة منال سلامة فستان طويل باللونين الأسود والأبيض، واعتمدت مكياجا ترابيا.
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