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جمالهن رهيب.. 40 إطلالة لنجمات ظهرن بإطلالات ملكية في القاهرة

03:03 م الجمعة 15 نوفمبر 2024
  • عرض 39 صورة
  • عرض 39 صورة
    هنا شيحة
  • عرض 39 صورة
    الفنانة هنا شيحة بفستان طويل منفوش باللونين الأسود والكشمير
  • عرض 39 صورة
    الفنانة هنا شيحة بفستان طويل منفوش باللونين الأسود والكشمير
  • عرض 39 صورة
    الفنانة هنا شيحة بفستان طويل منفوش باللونين الأسود والكشمير
  • عرض 39 صورة
    الفنانة هنا شيحة بفستان طويل منفوش باللونين الأسود والكشمير
  • عرض 39 صورة
    الفنانة هنا شيحة بفستان طويل منفوش باللونين الأسود والكشمير
  • عرض 39 صورة
    داليا البحيري
  • عرض 39 صورة
    الفنانة داليا البحيري بفستان طويل بقصة الكب ومزود بإكستنشن بنفس اللون
  • عرض 39 صورة
    الفنانة داليا البحيري بفستان طويل بقصة الكب ومزود بإكستنشن بنفس اللون
  • عرض 39 صورة
    الفنانة هنا شيحة بفستان طويل منفوش باللونين الأسود والكشمير
  • عرض 39 صورة
    داليا البحيري
  • عرض 39 صورة
    داليا البحيري
  • عرض 39 صورة
    الفنانة داليا البحيري بفستان طويل بقصة الكب ومزود بإكستنشن بنفس اللون
  • عرض 39 صورة
    جوري بكر
  • عرض 39 صورة
    جوري بكر
  • عرض 39 صورة
    جوري بكر
  • عرض 39 صورة
    جوري بكر
  • عرض 39 صورة
    الفنانة ريهام أمين بفستان طويل منفوش باللون البينك
  • عرض 39 صورة
    الفنانة ريهام أمين بفستان طويل منفوش باللون البينك
  • عرض 39 صورة
    جوري بكر
  • عرض 39 صورة
    جوري بكر
  • عرض 39 صورة
    الفنانة ريهام أمين بفستان طويل منفوش باللون البينك
  • عرض 39 صورة
    الفنانة ريهام أمين بفستان طويل منفوش باللون البينك
  • عرض 39 صورة
    الفنانة ريهام أمين بفستان طويل منفوش باللون البينك
  • عرض 39 صورة
    الفنانة ريهام أمين بفستان طويل منفوش باللون البينك
  • عرض 39 صورة
    الفنانة ريهام أمين بفستان طويل منفوش باللون البينك
  • عرض 39 صورة
    الفنانة منال سلامة فستان طويل باللونين الأسود والأبيض
  • عرض 39 صورة
    الفنانة منال سلامة فستان طويل باللونين الأسود والأبيض
  • عرض 39 صورة
    الفنانة منال سلامة فستان طويل باللونين الأسود والأبيض
  • عرض 39 صورة
    الفنانة منال سلامة فستان طويل باللونين الأسود والأبيض
  • عرض 39 صورة
    الفنانة ريهام أمين بفستان طويل منفوش باللون البينك
  • عرض 39 صورة
    الفنانة منال سلامة فستان طويل باللونين الأسود والأبيض
  • عرض 39 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 39 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 39 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 39 صورة
    هنا شيحة
  • عرض 39 صورة
    الفنانة منال سلامة فستان طويل باللونين الأسود والأبيض
  • عرض 39 صورة
    الفنانة ريهام أمين بفستان طويل منفوش باللون البينك
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

شهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي إطلالات جذابة ومتألقة حيث ظهرت النجمات بإطلالات ملكية أضافت للسجادة الحمراء لمسة من الجمال والرقي.

وفيما يلي أبرز 5 نجمات ظهرت بإطلالات ملكية في افتتاح القاهرة السينمائي.

جوري بكر:

ارتدت الفنانة جوري بكر فستان طويل باللون الأسود بقصة الكب، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

هنا شيحة:

ظهرت الفنانة هنا شيحة بفستان طويل منفوش باللونين الأسود والكشمير، واعتمدت مكياجا ناعما.

ريهام أمين:

تألقت الفنانة ريهام أمين بفستان طويل منفوش باللون البينك بقصة الكب، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

داليا البحيري:

وأطلت الفنانة داليا البحيري بفستان طويل بقصة الكب ومزود بإكستنشن بنفس اللون، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

منال سلامة:

وارتدت الفنانة منال سلامة فستان طويل باللونين الأسود والأبيض، واعتمدت مكياجا ترابيا.

40 إطلالة لنجمات ظهرن بإطلالات ملكية في القاهرة 5 نجمات ظهرت بإطلالات ملكية افتتاح القاهرة السينمائي
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