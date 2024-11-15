نسرين طافش خطفت الأنظار.. 40 صورة لنجمات بإطلالات كالأميرات في مهرجان القاهرة

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لبلبة بإطلالة أنيقة في اليوم الثاني من القاهرة السينمائي

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

شهدت السجادة الحمراء لفعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إطلالات متنوعة وأنيقة للنجمات تخطف الأنظار، غير إن بعضهن يعتمدن الظهور بفساتين بقصة الأميرات.

وفي هذا التقرير يستعرض "مصراوي" أبرز نجمات ظهرت بفساتين بقصة الأميرات.

بشرى:

ظهرت الفنانة بشرى بفستان طويل باللون الأخضر بصيحة الكم الواحد وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

هنا شيحة:

وارتدت الفنانة هنا شيحة فستان طويل باللون الأسود بقصة الكب ومزود بإكستنشن باللون الكشمير، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

لقاء الخميسي:

تألقت الفنانة لقاء الخميسي بفستان طويل بقصة الكب باللون الباستاج، واعتمدت مكياجا قويا.

هنادي مهنا:

وأطلا الفنانة هنادي مهنا بفستان طويل باللونين الأزرق والأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

نسرين طافش:

وارتدت الفنانة نسرين طافش فستان طويل باللون الأسود بقصة الكب، واعتمدا مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

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