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نسرين طافش خطفت الأنظار.. 40 صورة لنجمات بإطلالات كالأميرات في مهرجان القاهرة

04:00 م الجمعة 15 نوفمبر 2024
  • عرض 40 صورة
  • عرض 40 صورة
    بشرى بفستان طويل باللون الأخضر بشرى بفستان طويل ب
  • عرض 40 صورة
    نسرين طافش خطفت الأنظار
  • عرض 40 صورة
    الفنانة بشرى بفستان طويل باللون الأخضر
  • عرض 40 صورة
    نسرين طافش خطفت الأنظار
  • عرض 40 صورة
    نسرين طافش خطفت الأنظار
  • عرض 40 صورة
    هنادي مهنا بإطلالات كالأميرات في مهرجان القاهرة
  • عرض 40 صورة
    لقاء الخميسي
  • عرض 40 صورة
    نسرين طافش في مهرجان القاهرة
  • عرض 40 صورة
    هنادي مهنا بإطلالات كالأميرات في مهرجان القاهرة
  • عرض 40 صورة
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  • عرض 40 صورة
    هنادي مهنا كالأميرات
  • عرض 40 صورة
    هنادي مهنا
  • عرض 40 صورة
    هنادي مهنا بإطلالات كالأميرات في مهرجان القاهرة
  • عرض 40 صورة
    هنادي مهنا بإطلالات كالأميرات في مهرجان القاهرة
  • عرض 40 صورة
    نسرين طافش في مهرجان القاهرة
  • عرض 40 صورة
    نسرين طافش خطفت الأنظار
  • عرض 40 صورة
    هنادي مهنا كالأميرات
  • عرض 40 صورة
    نسرين طافش في مهرجان القاهرة
  • عرض 40 صورة
    نسرين طافش في مهرجان القاهرة
  • عرض 40 صورة
    نسرين طافش في مهرجان القاهرة
  • عرض 40 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 40 صورة
    نسرين طافش في مهرجان القاهرة
  • عرض 40 صورة
    نسرين طافش في مهرجان القاهرة
  • عرض 40 صورة
    الفنانة هنا شيحة فستان طويل باللون الأسود
  • عرض 40 صورة
    الفنانة هنا شيحة فستان طويل باللون الأسود
  • عرض 40 صورة
    الفنانة هنا شيحة فستان طويل باللون الأسود
  • عرض 40 صورة
    الفنانة هنا شيحة فستان طويل باللون الأسود
  • عرض 40 صورة
    هنادي مهنا كالأميرات
  • عرض 40 صورة
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  • عرض 40 صورة
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  • عرض 40 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 40 صورة
    هنادي مهنا كالأميرات
  • عرض 40 صورة
    هنادي مهنا كالأميرات
  • عرض 40 صورة
    هنادي مهنا كالأميرات
  • عرض 40 صورة
    هنادي مهنا
  • عرض 40 صورة
    هنادي مهنا
  • عرض 40 صورة
    هنا شيحة بالأسود
  • عرض 40 صورة
    لقاء الخميسي وابنها
  • عرض 40 صورة
    لقاء الخميسي وابنها
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

شهدت السجادة الحمراء لفعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إطلالات متنوعة وأنيقة للنجمات تخطف الأنظار، غير إن بعضهن يعتمدن الظهور بفساتين بقصة الأميرات.

وفي هذا التقرير يستعرض "مصراوي" أبرز نجمات ظهرت بفساتين بقصة الأميرات.

بشرى:

ظهرت الفنانة بشرى بفستان طويل باللون الأخضر بصيحة الكم الواحد وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

هنا شيحة:

وارتدت الفنانة هنا شيحة فستان طويل باللون الأسود بقصة الكب ومزود بإكستنشن باللون الكشمير، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

لقاء الخميسي:

تألقت الفنانة لقاء الخميسي بفستان طويل بقصة الكب باللون الباستاج، واعتمدت مكياجا قويا.

هنادي مهنا:

وأطلا الفنانة هنادي مهنا بفستان طويل باللونين الأزرق والأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

نسرين طافش:

وارتدت الفنانة نسرين طافش فستان طويل باللون الأسود بقصة الكب، واعتمدا مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

35 صورة لـ نجمات ظهرت بفساتين بفتحة ساق جريئة في مهرجان القاهرة

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سرين طافش خطفت الأنظار 40 صورة لنجمات بإطلالات كالأميرات فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
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