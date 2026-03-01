بطائرة مسيرة.. إيران تستهدف مطار البحرين الدولي



وكالات

قالت وزارة الداخلية البحرينية، إن إيران استهدفت مطار البحرين الدولي بطائرة مسيرة في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وتابعت وزارة الداخلية البحرينية في بيان لها: "وقوع أضرار مادية من دون خسائر في الأرواح ، في الوقت الذي تباشر فيه الجهات المعنية إجراءاتها لتأمين الموقع".

وفي وقت سابق السبت، أفادت وزارة الداخلية البحرينية، في وقت مبكر من صباح الأحد، باستهداف مبنى سكني بالعاصمة المنامة.

قالت الداخلية البحرينية، على صفحتها الرسمية في "إكس": "استهداف مبنى سكني بالعاصمة المنامة والجهات المختصة تباشر إجراءاتها لتأمين الموقع ومعالجة الأضرار".