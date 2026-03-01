إعلان

بطائرة مسيرة.. إيران تستهدف مطار البحرين الدولي

كتب : مصراوي

02:33 ص 01/03/2026

مطار البحرين الدولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قالت وزارة الداخلية البحرينية، إن إيران استهدفت مطار البحرين الدولي بطائرة مسيرة في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وتابعت وزارة الداخلية البحرينية في بيان لها: "وقوع أضرار مادية من دون خسائر في الأرواح ، في الوقت الذي تباشر فيه الجهات المعنية إجراءاتها لتأمين الموقع".

وفي وقت سابق السبت، أفادت وزارة الداخلية البحرينية، في وقت مبكر من صباح الأحد، باستهداف مبنى سكني بالعاصمة المنامة.

قالت الداخلية البحرينية، على صفحتها الرسمية في "إكس": "استهداف مبنى سكني بالعاصمة المنامة والجهات المختصة تباشر إجراءاتها لتأمين الموقع ومعالجة الأضرار".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مطار البحرين الدولي استهداف مطار البحرين الدولي البحرين إيران توابع ضرب إيران مقتل المرشد الإيراني هجمات إيران على الخليج الضربات الأمريكية الإيرانية مدرسة البنات الإيرانية قصف مدرسة إيرانية الهجمات على إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سر الياميش في رمضان.. هذا النوع يعزز صحتك ويحميك من 6 أمراض
سفرة رمضان

سر الياميش في رمضان.. هذا النوع يعزز صحتك ويحميك من 6 أمراض
وكالة فارس: مقتل ابنة خامنئي وزوج ابنته وحفيدته في الهجوم على طهران
شئون عربية و دولية

وكالة فارس: مقتل ابنة خامنئي وزوج ابنته وحفيدته في الهجوم على طهران
التلفزيون الإيراني يعلن رسميًا اغتيال المرشد آية الله خامنئي
شئون عربية و دولية

التلفزيون الإيراني يعلن رسميًا اغتيال المرشد آية الله خامنئي
"التجربة الخامسة بعد الأحمر".. لاعب الأهلي السابق ينتقل إلى فريق الكرامة
رياضة محلية

"التجربة الخامسة بعد الأحمر".. لاعب الأهلي السابق ينتقل إلى فريق الكرامة
جدول ترتيب الدوري المصري عقب تعادل الأهلي مع زد
رياضة محلية

جدول ترتيب الدوري المصري عقب تعادل الأهلي مع زد

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

زغاريد وألعاب النارية في إيران.. فيديوهات متداولة لاحتفالات بعد إعلان ترامب مقتل خامنئي
رغم وقف إمدادات الغاز| مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي: الشبكة آمنة.. ولا تخفيف للأحمال
لحظة بلحظة | آخر تطورات الحرب| توسع الضربات في الخليج.. وترامب يعلن مقتل الخامنئي (تغطية خاصة)