50 صورة للنجمات بفساتين ضيقة وجريئة في مهرجان القاهرة

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لبلبة بإطلالة أنيقة في اليوم الثاني من القاهرة السينمائي

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

اعتادت نجمات الفن على ارتداء فساتين بتصميمات أنيقة وجذابة لخطف الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وأطلت بعض النجمات بفساتين ضيقة جريئة خلال حضورهن فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

وأطلت الفنانة رانيا يوسف بفستان ضيق بقصة الكب باللون الموف.

وظهرت الفنانة أروى جودة بفستان طويل باللون الأوف وايت بقصة الكب وبفتحة ساق جريئة.

وتألقت الفنانة ميرهان حسين بفستان طويل بقصة الكب.

وانطلقت الدورة الـ45 لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الأربعاء 13 نوفمبر 2024.

وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان القاهرة السينمائي.