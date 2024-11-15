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50 صورة للنجمات بفساتين ضيقة وجريئة في مهرجان القاهرة

03:30 م الجمعة 15 نوفمبر 2024
  • عرض 51 صورة
  • عرض 51 صورة
    صورة للنجمات بفساتين ضيقة وجريئة في مهرجان القاهرة
  • عرض 51 صورة
    صورة للنجمات بفساتين ضيقة وجريئة في مهرجان القاهرة
  • عرض 51 صورة
    صورة للنجمات بفساتين ضيقة وجريئة في مهرجان القاهرة
  • عرض 51 صورة
    af7ea30a-da19-4af5-bcb6-0525e48b467f_11zon
  • عرض 51 صورة
    نبيلة عبيد
  • عرض 51 صورة
    نبيلة عبيد
  • عرض 51 صورة
    نبيلة عبيد
  • عرض 51 صورة
    نبيلة عبيد
  • عرض 51 صورة
    285a221c-77d0-4c96-badb-9843bae8794a_11zon
  • عرض 51 صورة
    نبيلة عبيد
  • عرض 51 صورة
    صورة للنجمات بفساتين ضيقة وجريئة في مهرجان القاهرة
  • عرض 51 صورة
    صورة للنجمات بفساتين ضيقة وجريئة في مهرجان القاهرة
  • عرض 51 صورة
    صورة للنجمات بفساتين ضيقة وجريئة في مهرجان القاهرة
  • عرض 51 صورة
    مي سليم
  • عرض 51 صورة
    9a4f1fcc-c187-4069-a737-b9bff09830fe_11zon (1)
  • عرض 51 صورة
    صورة للنجمات بفساتين ضيقة وجريئة في مهرجان القاهرة
  • عرض 51 صورة
    أروى جودة
  • عرض 51 صورة
    أروى جودة
  • عرض 51 صورة
    ميريهان حسين
  • عرض 51 صورة
    ميريهان حسين
  • عرض 51 صورة
    ميريهان حسين
  • عرض 51 صورة
    9a4f1fcc-c187-4069-a737-b9bff09830fe_11zon
  • عرض 51 صورة
    ميريهان حسين
  • عرض 51 صورة
    ميريهان حسين
  • عرض 51 صورة
    b35def29-2728-4b9b-8112-c483a659ab95_11zon
  • عرض 51 صورة
    ميريهان حسين
  • عرض 51 صورة
    ميريهان حسين
  • عرض 51 صورة
    ميريهان حسين
  • عرض 51 صورة
    ميريهان حسين
  • عرض 51 صورة
    داليا شوقي
  • عرض 51 صورة
    هايدي كرم
  • عرض 51 صورة
    ميريهان حسين
  • عرض 51 صورة
    صورة للنجمات بفساتين ضيقة وجريئة في مهرجان القاهرة
  • عرض 51 صورة
    صورة للنجمات بفساتين ضيقة وجريئة في مهرجان القاهرة
  • عرض 51 صورة
    صورة للنجمات بفساتين ضيقة وجريئة في مهرجان القاهرة
  • عرض 51 صورة
    9356300d-6b9f-420a-ac73-706a2d5143d9_11zon
  • عرض 51 صورة
    هايدي كرم
  • عرض 51 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 51 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 51 صورة
    صورة للنجمات بفساتين ضيقة وجريئة في مهرجان القاهرة
  • عرض 51 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 51 صورة
    c4ea014f-8724-4d09-9700-d798a672f80f_11zon
  • عرض 51 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 51 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 51 صورة
    صورة للنجمات بفساتين ضيقة وجريئة في مهرجان القاهرة
  • عرض 51 صورة
    صورة للنجمات بفساتين ضيقة وجريئة في مهرجان القاهرة
  • عرض 51 صورة
    صورة للنجمات بفساتين ضيقة وجريئة في مهرجان القاهرة
  • عرض 51 صورة
    نبيلة عبيد
  • عرض 51 صورة
    09b137ec-dcd6-4fda-aa25-b137013fab28_11zon
  • عرض 51 صورة
    صورة للنجمات بفساتين ضيقة وجريئة في مهرجان القاهرة
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

اعتادت نجمات الفن على ارتداء فساتين بتصميمات أنيقة وجذابة لخطف الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وأطلت بعض النجمات بفساتين ضيقة جريئة خلال حضورهن فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

وأطلت الفنانة رانيا يوسف بفستان ضيق بقصة الكب باللون الموف.

وظهرت الفنانة أروى جودة بفستان طويل باللون الأوف وايت بقصة الكب وبفتحة ساق جريئة.

وتألقت الفنانة ميرهان حسين بفستان طويل بقصة الكب.

وانطلقت الدورة الـ45 لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الأربعاء 13 نوفمبر 2024.

وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان القاهرة السينمائي.

صورة للنجمات بفساتين ضيقة وجريئة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 الفنانة رانيا يوسف
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