حريق في رصيف بميناء جبل علي الإماراتي إثر شظايا عمليات اعتراض جوي



د ب أ

أفادت سلطات حكومة دبي بالإمارات أن "شظايا ناجمة عن عمليات الاعتراض الجوي تسببت في وقوع حريق في أحد أرصفة ميناء جبل علي دون وقوع أي إصابات".

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي صباح الأحد أن "فرق الدفاع المدني بدبي بادرت على الفور بالتعامل مع الحريق، فيما تواصل جهودها للسيطرة عليه".

ومن جانبها، أكدت مطارات أبوظبي الإماراتية وقوع حادث في مطار زايد الدولي، أسفر عن وفاة شخص آسيوي وإصابة 7 آخرين.

وفي وقت سابق، أفادت السلطات في إمارة دبي بالإمارات، بوقوع حادث في مطار دبي الدولي، مشيرة إلى أنه تم تفعيل فرق الاستجابة السريعة على الفور.

وأوضحت السلطات أنه يتم التعامل مع الحادث بالتنسيق مع الجهات المختصة، معلنة وقوع 4 إصابات يخضعون حاليا للمساعدة الطبية اللازمة.