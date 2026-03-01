إعلان

غير محكم.. الجيش الإسرائيلي يقر بوجود ثغرات في منظومته الدفاعية الجوية

كتب : مصراوي

02:57 ص 01/03/2026

الجيش الاسرائيلي

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن الدفاعات الجوية للبلاد غير محكمة في ظل تجدد عمليات إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضيها.

جاء في بيان الجيش: "الدفاع الجوي غير محكم، وبالتالي من الضروري أن يستمر السكان في الامتثال لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش عن العمل على اعتراض صواريخ أطلقت من إيران.

وتتعرض إسرائيل منذ صباح يوم السبت لهجمات إيرانية عنيفة ومتواصلة بالصواريخ والمسيرات، ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي الذي يستهدف الجمهورية الإسلامية.

وفجر اليوم الأحد، شنت إيران هجوما صاروخيا جديدا استهدف مدينة حيفا وبلدات الشمال في إسرائيل.

كما دوت صافرات الإنذار في القدس وتل أبيب والمنطقة الوسطى المركز، إذ سُمع دوي انفجارات عنيفة في السماء ناجمة عن محاولات الاعتراض، وفقا لروسيا اليوم.

