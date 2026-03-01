إعلان

بعد التطورات الأخيرة..أول تحرك من وزارة العمل تجاه المصريين بالخارج

كتب : عمرو صالح

03:00 ص 01/03/2026

حسن رداد وزير العمل

أعلنت وزارة العمل، عن البدء في تشكيل لجنة متابعة مركزية من داخل الوزارة، تختص برصد ومتابعة المستجدات الإقليمية والتداعيات المحتملة على أوضاع العمالة المصرية بالخارج، وذلك في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة تتطلب أعلى درجات الجاهزية والاستعداد.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن اللجنة ستتولى التواصل المستمر والدائم مع مكاتب التمثيل العمالي في الدول العربية، وتلقي التقارير الدورية والميدانية حول أحوال العمال المصريين، ومتابعة أوضاعهم المهنية والمعيشية، ورصد أي تحديات أو مخاطر قد تواجههم، على أن يتم رفع تقارير منتظمة وشاملة للوزارة بما يضمن سرعة اتخاذ القرارات والتدخل الفوري عند الحاجة.

وأضاف البيان أن الدولة المصرية تضع سلامة وأمن المواطنين المصريين بالخارج على رأس أولوياتها، وأشار إلى التزام وزارة العمل بتقديم كل أشكال الدعم والرعاية والحماية للعمال المصريين في الخارج، والتعامل الجاد والسريع مع أي أزمات أو تحديات قد تطرأ، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، ومكاتب التمثيل العمالي، والبعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج.

وأوضح البيان أن وزارة العمل ستظل في حالة متابعة وانعقاد دائم من خلال هذه اللجنة، لضمان سرعة الاستجابة لأي مستجدات إقليمية، وتقديم الدعم الكامل للعمال المصريين أينما وجدوا، انطلاقًا من واجبها الوطني في حماية أبنائها وصون مصالحهم في الداخل والخارج.

