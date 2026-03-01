إعلان

اليوم.. محاكمة 8 من مسؤولي ومشرفي مدرسة سيدز للغات بالإهمال

كتب : صابر المحلاوي

03:00 ص 01/03/2026

مدرسة سيدز الدولية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:
تستكمل محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم محاكمة 8 من مسؤولي ومشرفي مدرسة سيدز الدولية للغات، على خلفية اتهامهم بالإهمال وتعريض حياة الأطفال للخطر.

الجنح تستكمل محاكمة مسؤولي ومشرفي المدرسة

أمرت النيابة العامة بتقديم 31 متهمًا أمام محكمة الجنح المختصة، بشأن واقعتَي تعريض أطفال مدرستي سيدز للغات والإسكندرية الدولية للغات للخطر، كما تم إرسال نسخة من أوراق القضية إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم.

إخفاء أدلة واعترافات صادمة في الاعتداء على أطفال مدرسة سيدز

كشفت التحقيقات عن أوجه إهمال جسيم من قبل المشرفين ومسؤولي المدرسة، إذ تُرك الأطفال يتجولون بمفردهم داخل الفناء وأثناء انتظار الحافلات دون مراقبة، كما تقاعس أفراد الأمن ومراقبو الكاميرات عن أداء واجباتهم.

كما تبين تقاعس مديرتا المدرستين عن متابعة المشرفات، وعدم التأكد من قيام موظفي الأمن والمراقبة بالكشف عن أي مخالفات، ما أتاح للمتهمين فرصة الانفراد بالأطفال والاعتداء عليهم.

استندت النيابة العامة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، وأقوال المختصين بوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى تقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة بشأن حالة الأطفال المجني عليهم، ما ساهم في إثبات ارتكاب المتهمين لجريمة تعريض الأطفال للخطر وتهديد سلامتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اعتداء على أطفال مدرسة سيدز تعريض حياة الأطفال للخطر النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل ستنجح أمريكا وإسرائيل في إسقاط النظام الإيراني؟ خبراء يجيبون
أخبار مصر

هل ستنجح أمريكا وإسرائيل في إسقاط النظام الإيراني؟ خبراء يجيبون
جدول ترتيب الدوري المصري عقب تعادل الأهلي مع زد
رياضة محلية

جدول ترتيب الدوري المصري عقب تعادل الأهلي مع زد
وكالة فارس: مقتل ابنة خامنئي وزوج ابنته وحفيدته في الهجوم على طهران
شئون عربية و دولية

وكالة فارس: مقتل ابنة خامنئي وزوج ابنته وحفيدته في الهجوم على طهران
دمار في تل أبيب جراء الصواريخ الإيرانية (صور وفيديو)
شئون عربية و دولية

دمار في تل أبيب جراء الصواريخ الإيرانية (صور وفيديو)
"ملك الدراما المصرية".. تعليقات الجمهور على مسلسل إفراج لـ عمرو سعد
دراما و تليفزيون

"ملك الدراما المصرية".. تعليقات الجمهور على مسلسل إفراج لـ عمرو سعد

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

زغاريد وألعاب النارية في إيران.. فيديوهات متداولة لاحتفالات بعد إعلان ترامب مقتل خامنئي
رغم وقف إمدادات الغاز| مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي: الشبكة آمنة.. ولا تخفيف للأحمال
لحظة بلحظة | آخر تطورات الحرب| توسع الضربات في الخليج.. وترامب يعلن مقتل الخامنئي (تغطية خاصة)