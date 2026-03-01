كتب- صابر المحلاوي:

تستكمل محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم محاكمة 8 من مسؤولي ومشرفي مدرسة سيدز الدولية للغات، على خلفية اتهامهم بالإهمال وتعريض حياة الأطفال للخطر.

الجنح تستكمل محاكمة مسؤولي ومشرفي المدرسة

أمرت النيابة العامة بتقديم 31 متهمًا أمام محكمة الجنح المختصة، بشأن واقعتَي تعريض أطفال مدرستي سيدز للغات والإسكندرية الدولية للغات للخطر، كما تم إرسال نسخة من أوراق القضية إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم.

إخفاء أدلة واعترافات صادمة في الاعتداء على أطفال مدرسة سيدز

كشفت التحقيقات عن أوجه إهمال جسيم من قبل المشرفين ومسؤولي المدرسة، إذ تُرك الأطفال يتجولون بمفردهم داخل الفناء وأثناء انتظار الحافلات دون مراقبة، كما تقاعس أفراد الأمن ومراقبو الكاميرات عن أداء واجباتهم.

كما تبين تقاعس مديرتا المدرستين عن متابعة المشرفات، وعدم التأكد من قيام موظفي الأمن والمراقبة بالكشف عن أي مخالفات، ما أتاح للمتهمين فرصة الانفراد بالأطفال والاعتداء عليهم.

استندت النيابة العامة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، وأقوال المختصين بوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى تقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة بشأن حالة الأطفال المجني عليهم، ما ساهم في إثبات ارتكاب المتهمين لجريمة تعريض الأطفال للخطر وتهديد سلامتهم.



