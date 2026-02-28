كتب – عمرو صالح:



شنت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل غارات جوية استهدفت العديد من المدن الإيرانية، صباح السبت، وذلك بعد أسابيع من التكهنات التي شغلت الإعلام الدولي بموعد ضرب إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؛ للتأثير في برنامجها النووي الذي تعتبره أمريكا تهديدًا صارخًا للمصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.



لترد إيران بهجمات صاروخية استهدفت القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج، وإعلانها بدء عملية أطلقت عليها "الوعد الصادق 4" ضد إسرائيل، وذلك ردًا على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت اليوم السبت.



من جهته، قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن سقوط النظام الإيراني لا يمكن أن يتحقق من خلال الهجوم الصاروخي أو المسيرات أو الطائرات على الأراضي الإيرانية البعيدة المدى، والتي تتمتع بمساحة جغرافية كبيرة للغاية.



وأوضح "فرج" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن سقوط النظام الإيراني الذي تسعى أمريكا وإسرائيل لتحقيقه لن يحدث إلا بسيطرة عسكرية كاملة على الأراضي الإيرانية، وانهيار الجيش الإيراني بالكامل، والسيطرة على الإرادة الشعبية في الداخل الإيراني، وليس باغتيال المرشد أو قيادات الحرس الثوري الإيراني كما يتصور البعض.



وتابع: "الشعب الإيراني نشأ منذ أكثر من 50 عامًا على فكرة العداء لأمريكا وإسرائيل، وأصبحت كلمتا 'الموت لأمريكا' و'الموت لإسرائيل' تتردد جيلًا بعد جيل بين أبناء الشعب الإيراني، فمن المستحيل إخضاعهم لطلبات".



وأشار "فرج" إلى أن إيران دولة ذات مساحة كبيرة، وتعداد سكاني يتجاوز 85 مليون نسمة، فمن المستحيل لأي تحالف دولي في العالم أن يغزوها عسكريًا مؤكدا على عدم قدرة أمريكا على شن غزو عسكري أراضي لإيران .



وفي سياق متصل، أكد اللواء محمد الغباشي، رئيس مركز آفاق للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن سقوط النظام الإيراني المستهدف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل خلال الحرب الجارية يتوقف على مدى وعي الشعب الإيراني، وليس اغتيال المرشد أو قادة الحرس الثوري.



وأوضح "الغباشي" في تصريحاته لـ"مصراوي" أن إسرائيل عمدت خلال الفترة الماضية إلى زرع خلايا جاسوسية بين صفوف الشعب الإيراني؛ بهدف إثارة موجة غضب ضد نظام الحكم والحرس الثوري الإيراني، وذلك بهدف تفتيت الأراضي الإيرانية وبسط نفوذها في المنطقة، والقضاء على البرنامج النووي الإيراني.



وأشار "الغباشي" إلى أن الضربات الجوية أو الهجمات الصاروخية التي شنتها أمريكا وإسرائيل لن تستطع القضاء على النظام الإيراني، حتى إذا نجحت في اغتيال المرشد أو قادة الحرس الثوري، نظرًا لأن الغالبية العظمى من الجمهورية الإيرانية ترفض، كل الرفض، تعطيل البرنامج النووي الإيراني بغض النظر عن خلافاتهم السياسية في الشأن الداخلي.





اقرأ أيضا:



الرئيس السيسي يؤكد لملك البحرين رفض مصر لأي انتهاك لسيادة الدول العربية



الرئيس السيسي يؤكد لولي العهد السعودي: أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي



