أحمد عز جذاب.. 50 إطلالة لنجوم الفن في افتتاح القاهرة السينمائي
-
عرض 39 صورة
-
عرض 39 صورة
-
عرض 39 صورة
-
-
عرض 39 صورة
-
عرض 39 صورة
-
عرض 39 صورة
-
-
عرض 39 صورة
-
عرض 39 صورة
-
عرض 39 صورة
-
-
عرض 39 صورة
-
عرض 39 صورة
-
عرض 39 صورة
-
-
عرض 39 صورة
-
عرض 39 صورة
-
عرض 39 صورة
-
-
عرض 39 صورة
-
عرض 39 صورة
-
عرض 39 صورة
-
-
عرض 39 صورة
-
عرض 39 صورة
-
عرض 39 صورة
-
-
عرض 39 صورة
-
عرض 39 صورة
-
عرض 39 صورة
-
-
عرض 39 صورة
-
عرض 39 صورة
-
عرض 39 صورة
-
-
عرض 39 صورة
-
عرض 39 صورة
-
عرض 39 صورة
-
-
عرض 39 صورة
-
عرض 39 صورة
-
عرض 39 صورة
-
-
عرض 39 صورة
-
عرض 39 صورة
-
عرض 39 صورة
-
-
عرض 39 صورة
-
عرض 39 صورة
-
عرض 39 صورة
-
كتبت- شيماء مرسي
تصوير- محمود عبد الناصر
ظهر بعض النجوم على السجادة الحمراء خلال حضورهم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بإطلالات جذابة وأنيقة.
وتنوعت إطلالات النجوم بين البدل الكلاسيكية ذات اللون الأسود والأوف وايت والبينك.
ونسق بعض النجوم مع إطلالتهم قطعة مرسوم عليها علم فلسطين.
وظهر الفنان ماجد المصري ببدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وقطعة مرسوم عليها علم فلسطين.
وارتدى الفنان حسين فهمي بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.
وأطل الفنان شريف منير ببدلة باللون البينك ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وبنطلون باللون الأسود.
فيديو قد يعجبك: