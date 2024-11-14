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أحمد عز جذاب.. 50 إطلالة لنجوم الفن في افتتاح القاهرة السينمائي

06:19 م الخميس 14 نوفمبر 2024
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    شريف منير
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    أشرف عبد الباقي وشريف منير
  • عرض 39 صورة
    أشرف عبد الباقي وشريف منير من حفل افتتاح القاهرة السينمائي
  • عرض 39 صورة
    شريف منير
  • عرض 39 صورة
    شريف منير وأشرف عبد الباقي وابنته زينة_10
  • عرض 39 صورة
    أشرف عبد الباقي يساعد شريف منير في حفل افتتاح مهرجان القاهرة
  • عرض 39 صورة
    أشرف عبد الباقي يساعد شريف منير على ارتداء دبوس فلسطين
  • عرض 39 صورة
    شريف منير وأشرف عبد الباقي من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي_9
  • عرض 39 صورة
    أشرف عبد الباقي وشريف منير من كواليس حفل افتتاح القاهرة السينمائي
  • عرض 39 صورة
    أشرف عبد الباقي وشريف منير من حفل افتتاح مهرجان القاهرة
  • عرض 39 صورة
    أشرف عبد الباقي وشريف منير على الريد كاربت
  • عرض 39 صورة
    ماجد المصري وزوجته
  • عرض 39 صورة
    ماجد المصري وزوجته بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 39 صورة
    ماجد المصري وزوجته بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 39 صورة
    حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي_19
  • عرض 39 صورة
    حسين فهمي على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
  • عرض 39 صورة
    حسين فهمي يوجه التحيه لعدسات التصوير في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 39 صورة
    الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي_6
  • عرض 39 صورة
    حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي_17
  • عرض 39 صورة
    حسين فهمي من حفل افتتاح مهرجان القاهرة_18
  • عرض 39 صورة
    حسين فهمي ونبيلة عبيد من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي_7
  • عرض 39 صورة
    ماجد المصري وزوجته بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 39 صورة
    ماجد المصري وزوجته بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 39 صورة
    ماجد المصري وزوجته بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 39 صورة
    ماجد المصري وزوجته بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 39 صورة
    ماجد المصري وزوجته بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 39 صورة
    ماجد المصري وزوجته بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (
  • عرض 39 صورة
    ماجد المصري وزوجته بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 39 صورة
    ماجد المصري وزوجته بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 39 صورة
    حسين فهمي يوجه التحيه لعدسات التصوير في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 39 صورة
    حسين فهمي يصل حفل افتتاح مهرجان القاهرة
  • عرض 39 صورة
    ماجد المصري وزوجته في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 39 صورة
    ماجد المصري وزوجته
  • عرض 39 صورة
    حسين فهمي على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
  • عرض 39 صورة
    حسين فهمي وزوجته على السجادة الحمراء
  • عرض 39 صورة
    حسين فهمي يوجه التحيه لعدسات التصوير في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 39 صورة
    حسين فهمي يصل حفل افتتاح مهرجان القاهرة
  • عرض 39 صورة
    ماجد المصري وزوجته في مهرجان القاهرة السينمائي
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كتبت- شيماء مرسي


تصوير- محمود عبد الناصر


ظهر بعض النجوم على السجادة الحمراء خلال حضورهم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بإطلالات جذابة وأنيقة.


وتنوعت إطلالات النجوم بين البدل الكلاسيكية ذات اللون الأسود والأوف وايت والبينك.

ونسق بعض النجوم مع إطلالتهم قطعة مرسوم عليها علم فلسطين.

وظهر الفنان ماجد المصري ببدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وقطعة مرسوم عليها علم فلسطين.

وارتدى الفنان حسين فهمي بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

وأطل الفنان شريف منير ببدلة باللون البينك ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وبنطلون باللون الأسود.

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