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20 صور لأجرأ إطلالة في افتتاح مهرجان القاهرة- بدون بطانة وشفاف

06:14 م الخميس 14 نوفمبر 2024
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    أروى جودة تسرق عدسات التصوير في مهرجان القاهرة
  • عرض 21 صورة
    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 21 صورة
    اروي جودة (6)
  • عرض 21 صورة
    اروي جودة (5)
  • عرض 21 صورة
    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة
  • عرض 21 صورة
    أروى جودة في مهرجان القاهرة
  • عرض 21 صورة
    أروى جودة تتألق في مهرجان القاهرة
  • عرض 21 صورة
    أروى جودة تتألق في مهرجان القاهرة_1
  • عرض 21 صورة
    أروى جودة تشارك في مهرجان القاهرة
  • عرض 21 صورة
    أروى جودة تشارك في مهرجان القاهرة
  • عرض 21 صورة
    أروى جودة تصل مهرجان القاهرة
  • عرض 21 صورة
    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 21 صورة
    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة
  • عرض 21 صورة
    أروى جودة في مهرجان القاهرة
  • عرض 21 صورة
    أروى جودة تسرق عدسات التصوير في مهرجان القاهرة
  • عرض 21 صورة
    أروى جودة تشارك في مهرجان القاهرة
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر


تنوعت تصاميم إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 45، فإلى جانب الموديلات الناعمة والأنيقة التي ظهر بها بعضهن، ظهرت أخريات بتصاميم أكثر جراءة.


ويستعرض"مصراوي" فيما يلي أجرأ إطلالة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وهي الفنانة أروى جودة ، وفق ما ذكرت مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي في تصريح لمصراوي.

وأطلت أروى بفستان طويل باللون "الأوف وايت" مزينا بالورود من خامة "الجوبير"، وتميز بأنه دون بطانة وبقصة الكب.


كما اختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود.

ووصفتها مصممة الأزياء بأجراء إطلالة، لأن الفستان شفاف للغاية وأوضح تفاصل جسمها، بالإضافة إلى، أنه متطرز متطرز بحبات الكريستال السورافيكي، ما جعلها تظهر بشكل لامع وملفت.


وتابعت: "جاء الفستان بقصة الكورساج مكشوف الصدر محدد الجسم أبرز قومها، مع فتحتي ساق جريئة، ما جعلها أكثر جراءة علي السجادة الحمراء".

أجرأ إطلالة في افتتاح مهرجان أروي جودة القاهرة السينمائي
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