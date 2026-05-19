شروط الأضحية في الإسلام.. مظهر شاهين يوضح

أكد الدكتور مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، أن الأضحية في الإسلام تكون حصرًا من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم بنوعيها من الضأن والماعز، مشيرًا إلى أن هذا هو القول المعتمد عند جمهور أهل العلم.

شروط الأضحية في الإسلام

أوضح "شاهين" في تصريحات له، أن الأضحية تُعتبر سنة مؤكدة، يُثاب من يؤديها ابتغاء مرضاة الله، بينما لا إثم على من يعجز عن أدائها لعدم الاستطاعة، لافتًا إلى أن الشريعة الإسلامية راعت القدرة واليسر في هذا الشعيرة.

وشدد الدكتور مظهر شاهين، على أن بعض الأقوال التي تخرج الأضحية عن إطار بهيمة الأنعام تُعتبر أقوالاً شاذة لا يُعتد بها، ومخالفة لما استقر عليه عمل الأمة وما عليه جمهور الفقهاء عبر التاريخ.

اقرأ أيضًا:

"أتحفظ على البيان".. أول تعليق لمظهر شاهين على إحالته للتحقيق بالأوقاف

مظهر شاهين يهدد بالاستقالة من الأوقاف بسبب الظهور الإعلامي

سجال ساخن بين مظهر شاهين وعلاء مبارك بعد حلقة ياسمين عز – تفاصيل