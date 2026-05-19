إبراهيم حسن: جاهزون لأي تحد.. ولم يعد هناك منتخبات صغيرة

تحدث إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027، مشيرًا إلى أن المنتخب جاهز لأي تحد قادم.

مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027

أسفرت قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027، المقرر إقامتها في أوغندا وكينيا وتنزانيا، عن وجود منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم أنجولا ومالاوي وجنوب أفريقيا.

إبراهيم حسن عن مجموعة مصر

قال إبراهيم حسن في تصريحات عبر المركز الإعلامي للاتحاد المصري: "المنتخب جاهز لأي تحديات قادمة، ونلعب دائمًا للفوز ورفع اسم مصر عاليًا في جميع المحافل الدولية. الفريق مستعد لأي بطولة أو تصفيات نشارك فيها، والمنتخبات الأفريقية تتطور للأفضل في السنوات الأخيرة، ولم يعد هناك منتخبات صغيرة، وهو ما ظهر جليًا في البطولات الأفريقية الأخيرة".

واختتم: "نبذل قصارى جهدنا لتحقيق أفضل النتائج في التصفيات، لكن تركيز منتخب مصر حاليًا بقيادة حسام حسن منصب بالكامل على بطولة كأس العالم 2026".

