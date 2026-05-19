توجيه للمقيمين الأجانب بتقنين أوضاعهم للحصول على كارت الإقامة الذكي

كتب : محمد الصاوي

06:21 م 19/05/2026

الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية

أهابت الدولة المصرية وأجهزتها المعنية بجميع الأجانب المقيميين على أراضيهم بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لتقنين أوضاعهم وتجديد إقامتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي؛ لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.

كما أهابت الدولة وأجهزتها المعنية بضيوفها الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة إلى التوجه لـ الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير تعامل الأجانب بالبلاد مع كافة مؤسسات الدولة من خلال بطاقات الإقامة الصادرة لهم بما يضمن حصولهم على جميع الخدمات التي تقدمها الدولة.

كما وجهت بضرورة توجه الأجانب المقيمين بالبلاد للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم علمًا بأنه لن يتم التعامل من كافة مؤسسات الدولة مع الأجانب غير حاملي بطاقات الإقامة أو بطاقات الإعفاء.

