حرص محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة سيراميكا كليوباترا، على عقد جلسة تحفيزية مع لاعبى الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، ضمن منافسات الدوري الممتاز، مطالبًا اللاعبين بتقديم أقصى ما لديهم وتحقيق الفوز.

وأكد أبو العينين ثقته الكبيرة في لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة علي ماهر، مشددًا على أن الفريق يلعب دائمًا بشرف ونزاهة وفق المبادئ التي يقوم عليها النادي.

وقال خلال حديثه مع اللاعبين: “لا أنتظر منكم سوى تحقيق الفوز أمام الزمالك، وأن تقدموا الأداء الذي يليق باسم سيراميكا كليوباترا وقيمة لاعبيه”.

وأضاف أن الفريق لا يلعب إلا من أجل نفسه واسم مؤسسته، مؤكدًا احترامه الكامل لجميع المنافسين، وأن السعي للفوز يعكس احترام الفريق لنفسه ولروح المنافسة الشريفة، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بالدوري

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، مساء غدٍ الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

