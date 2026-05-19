قالت القناة 12 العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع حالة التأهب إلى أقصى درجاتها تحسبا لاحتمال تنفيذ هجوم على إيران، في وقت حدّد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة زمنية قصيرة لطهران.

وقال ترامب: إن الأيام "الجمعة أو السبت أو الأحد" قد تكون حاسمة، محذرا من أن "الوقت محدود".

سيناريوهات استئناف حرب إيران وأمريكا

جاءت تصريحات ترامب بعد إعلانه تأجيل ضربة عسكرية كانت مقررة ضد إيران، إذ أوضح قال لاحقا: "قد نضطر إلى توجيه ضربة أخرى لإيران، وسنعرف ذلك قريبا".

وفي أثناء ذلك، أشارت القناة العبرية إلى أنه يجري اتخاذ سلسلة من الإجراءات العسكرية لضمان تنفيذ هجوم واسع وفعّال إذا اقتضت الحاجة، بما في ذلك خطوات تهدف إلى الحفاظ على التفوق الجوي في أي مواجهة تشمل إيران وأمريكا.

استعدادات حرب إيران الوشيكة

بحسب مصادر إسرائيلية، فإن جيش الاحتلال يصف مستوى الجاهزية الحالي بأنه الأعلى استعدادا لاحتمال تنفيذ عملية ضد إيران، بينما يستعد سلاح الجو لسيناريو قد يصدر فيه ترامب أوامر بشن هجوم خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت المصادر، أن سلاحا الجو الإسرائيلي والأمريكي انتهيا خلال الأيام الأخيرة من تحقيق مشترك وشامل حول جولة القتال الأخيرة، بهدف استخلاص الدروس وتحسين القدرات العملياتية استعدادا لأي مواجهة جديدة محتملة في إطار حرب إيران وأمريكا.

خيارات إيران وأمريكا البديلة

وذكرت القناة العبرية، أن القيادة السياسية الإسرائيلية تفضّل فرض حصار اقتصادي خانق على إيران بدل الانجرار إلى مواجهة عسكرية طويلة، لكنها في الوقت نفسه تبدي قلقا من ضيق الوقت اللازم لتحقيق نتائج ملموسة عبر هذا المسار.

وشهدت الأوساط الإسرائيلية حالة من التوتر بعد إعلان ترامب، مساء أمس، أنه قرر تجميد الهجوم العسكري الذي كان مقررا تنفيذه الثلاثاء ضد إيران، حيث فوجئت إسرائيل بالقرار ولم تُبلّغ به إلا في اللحظات الأخيرة، مما زاد من غموض المشهد.

كواليس تأجيل حرب إيران

وخلال حديثه للصحفيين، ذكر ترامب أنه قرر تأجيل الهجوم استجابة لطلب من دول خليجية، موضحا: "دول الخليج طلبت مني تأجيل العملية يومين أو ثلاثة، وقد أبلغت إسرائيل بالقرار".

لكن مسؤولين في السعودية والإمارات وقطر قالوا لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنهم خلافا لما ذكره ترامب، لا علم لهم بأي خطط لهجوم وشيك ضمن سياق حرب إيران وأمريكا.

أهداف حرب إيران الجوية

وأوضحت القناة العبرية، أن التحقيق المشترك بين سلاحي الجو الإسرائيلي والأمريكي يهدف إلى تطوير قدرات عملياتية جديدة وتحسين الأداء العسكري في حال تكرار المواجهة.

ويتمثل التحدي الرئيسي أمام المخططين العسكريين حاليا في كيفية تجنب تكرار أساليب العمليات السابقة، إلى جانب مسألة التوقيت والقدرة على تنفيذ عنصر الخداع والمفاجأة في ظل ارتفاع مستوى الجاهزية الإيرانية لمواجهة احتمالات استئناف حرب إيران.

وكشفت ، أن يجري اتخاذ إجراءات متعددة لضمان تنفيذ ضربة "شديدة التأثير"، تشمل إعادة تأكيد التفوق الجوي للقوات المهاجمة.

توقيت حرب إيران وأمريكا

وأكدت القناة العبرية، أن إسرائيل لا ترغب في الانزلاق إلى تبادل ضربات طويل الأمد؛ إذ يفضّل المستوى السياسي تشديد العقوبات والحصار الاقتصادي بهدف خنق الاقتصاد الإيراني ودفع النظام إلى طاولة المفاوضات بشروط أفضل.

لكن المشكلة الرئيسية في خيار الحصار تكمن في المدة الطويلة التي يحتاجها لتحقيق نتائج، وسط شكوك إسرائيلية بشأن ما إذا كان هناك وقت كافٍ لذلك، خصوصا في ظل التطورات الجارية على الساحة اللبنانية وتأثيرها على ملف إيران وأمريكا.

