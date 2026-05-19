"تصرفات غير مسؤولة".. بيان ناري من غزل المحلة ضد المدرب المساعد للفريق

لا صوت يعلو في الساعات الماضية، فوق صوت أزمة التذاكر الخاصة بمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، والتي تجمع بينهما غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة لمرحلة الحسم بالدوري

وجاء ملخص الأزمة، بعدما أعلن نادي سيراميكا منح الزمالك حصته من تذاكر المباراة، ليصدر الزمالك بيانًا عبر صفحته على فيس بوك ينفي حصوله علي تذاكر إضافية، ليرد مرة أخري نادي سيراميكا بأنه أرسل خطابات رسمية بالفعل للجهات المختصة لمنح تذاكره للأبيض.

كيف تناولت قناة الأهلي أزمة تذاكر الزمالك وسيراميكا؟

قناة النادي الأهلي دخلت على خط الأزمة القائمة للتذاكر، بعدما تناول الإعلامي محمد سعيد عبر برنامج "التريند" القضية قائلًا: "لو دخلنا على لوائح المنافسة وبصينا هل ده بيطبق عندنا، هقول لأ، وبنشوف رؤساء أندية بتحضر مباريات لفرق منافسة، وده كله عك".

وتابع: "إحنا بنقول دوري محترفين، لكن اللي بيحصل واللي بنشوفه بعيد عن الإحترافية تمامًا".

وواصل: "أين اتحاد الكرة ورابطة الأندية من موضوع التذاكر المطروح مؤخرًا، فيه بيانات رسمية من الناديين وكله متابع إللي بيحصل ورغم ذلك مفيش أي رد".

وأضاف: "موضوع التذاكر ده حصل قبل كده وهيحصل بكره في مباراة رسمية وحاسمة، ما هو احنا مش بنلعب في دورة رمضانية، لأن مفيش حاجة اسمها نادي يدي لنادي تاني تذاكر، المفروض فيه ضوابط بتحكم المنظومة دي".

كما نشرت قناة الأهلي تويتة الناقد الرياضي علاء عزت خلال تعليقه على أزمة التذاكر وارفقت تعليق :"مشهد عبثي".

