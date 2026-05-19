إعلان

خبير: أسعار السيارات لن تنخفض مجددًا إلا في حالة واحدة

كتب : رأفت العربي

02:40 م 19/05/2026 تعديل في 02:42 م

زيادة الدولار وتأثير على سوق السيارات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المهندس رأفت مسروجة، الخبير والرئيس الشرفي السابق لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، أن أسعار السيارات الجديدة في السوق المحلي، سواء المستوردة بالكامل أو المجمعة محليًا، ترتبط بشكل وثيق بسعر صرف العملات الأجنبية.

متى تتراجع أسعار السيارات في مصر؟

وأضاف مسروجة، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن تراجع أسعار السيارات مرة أخرى بعد موجة الزيادات غير المسبوقة التي شهدها السوق خلال الأسابيع الماضية، يظل مرهونًا بانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

وأشار إلى أن الدولار شهد تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما يستوجب على التجار والوكلاء إعادة النظر في تسعير السيارات التي ارتفعت أسعارها عقب القفزة الأخيرة في سعر الصرف.

وأوضح الرئيس الشرفي السابق لـ"أميك" أن غياب الرؤية التسويقية لدى بعض العاملين بالسوق يتسبب في حالة من الارتباك لدى الشركات والمستهلكين على حد سواء، لافتًا إلى أن هناك طرازات لم تشهد زيادات كبيرة، وهو ما يعكس عدم اتساق سياسات التسعير داخل السوق.

تفاؤل بتحسن سوق السيارات واستقرار سعر الصرف

وأكد مسروجة أن المؤشرات الحالية تدعم تحسن سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بتدفقات الأموال الساخنة وزيادة ثقة المستهلك المصري في الاقتصاد، مقارنة بفترات سابقة كانت تسود فيها المخاوف من ارتفاعات حادة ومتتالية في سعر الصرف.

وأضاف أن المستهلك لم يعد يتعامل بنفس حالة القلق السابقة، التي كانت تدفعه لتوقع قفزات كبيرة في سعر الدولار، وهو ما ينعكس إيجابيًا على استقرار قرارات الشراء.

نصيحة للمستهلكين: قاطعوا الزيادات غير المبررة

ونصح مسروجة المستهلكين بعدم الإقبال على شراء السيارات التي شهدت زيادات سعرية كبيرة وغير مبررة، خاصة الطرازات التي ارتفعت أسعارها بنحو 20 إلى 30 ألف جنيه، مؤكدًا أن السوق لا يزال يضم سيارات حافظت على أسعارها ويمكن التوجه إليها.

ولفت إلى أن زيادة الطلب خلال الفترة المقبلة من المفترض أن تدفع الوكلاء والمستوردين إلى زيادة حجم المعروض وتحقيق الأرباح عبر تنشيط المبيعات، بدلًا من الاعتماد على رفع الأسعار.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن سوق السيارات في مصر مرشح للتحسن التدريجي، مع زيادة المعروض واستقرار السياسات التسعيرية، بما يسهم في إعادة التوازن بين مصلحة التاجر والمستهلك.

اقرأ أيضًا:

إكس بينج p7+ الجديدة كليًا تصل السوق المصري لأول مرة.. أسعار ومواصفات

طرح سيات إبيزا موديل 2027 رسميًا في السوق المصري.. أسعار ومواصفات

سيارات مستعملة تابعة لجمارك مطار القاهرة للبيع في مزاد علني.. التفاصيل

أسعار السيارات رأفت مسروجة الدولار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بمكافأة 2000 جنيه.. التعليم تشكل غرف عمليات لمتابعة امتحانات الدبلومات
مدارس

بمكافأة 2000 جنيه.. التعليم تشكل غرف عمليات لمتابعة امتحانات الدبلومات
إيبولا يهدد العالم والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بعد ارتفاع أعداد الوفيات
شئون عربية و دولية

إيبولا يهدد العالم والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بعد ارتفاع أعداد الوفيات
5 أسباب منها "السوسة".. لماذا قفزت أسعار الطماطم إلى 70 جنيها للكيلو؟
اقتصاد

5 أسباب منها "السوسة".. لماذا قفزت أسعار الطماطم إلى 70 جنيها للكيلو؟
موقف القطاع الخاص والامتحانات.. نص قرار إجازة عيد الأضحى 2026
أخبار مصر

موقف القطاع الخاص والامتحانات.. نص قرار إجازة عيد الأضحى 2026
مجزرة أبنوب.. القصة الكاملة لـ "معركة الجيب والرشاش" في أسيوط
أخبار المحافظات

مجزرة أبنوب.. القصة الكاملة لـ "معركة الجيب والرشاش" في أسيوط

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
5 أسباب منها "السوسة".. لماذا قفزت أسعار الطماطم إلى 70 جنيها للكيلو؟
تأكيدًا لمصراوي.. محافظة القاهرة توضح موقف توصيل المرافق لأصحاب نموذج 10
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام
بعد افتتاح الدلتا الجديدة .. هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟
بعد التصريح بدفنهم.. خروج جثامين ضحايا إطلاق النار بأبنوب من المستشفى- صور وفيديو