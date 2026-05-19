"أقوى حفلة في الإمارات".. محمد رمضان يروج لحفله في دبي

كتب : سهيلة أسامة

07:54 م 19/05/2026

الفنان محمد رمضان

روج الفنان محمد رمضان لحفل غنائي ضخم من المقرر إقامته يوم 23 مايو الجاري داخل كوكاكولا أرينا في دبي.

ونشر رمضان بوستر الحفل عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق: "ثقة في الله أقوى حفلة في الإمارات يوم عيد ميلادي 23 مايو في كوكاكولا أرينا دبي مع PFL برعاية أنغامي.. الإمارات ستظل مضيئة رغم أي ظروف".

محمد رمضان في فيلم "أسد"

ويُعرض حاليًا للفنان محمد رمضان فيلم أسد، الذي يحقق نجاحًا ملحوظًا في دور العرض السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم في مصر خلال القرن التاسع عشر، حول "أسد"، العبد الذي يتمرد على واقعه بعد دخوله في قصة حب ممنوعة مع امرأة حرة، لتتحول رحلته إلى ثورة ضد العبودية والظلم.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من رزان جمال، وماجد الكدواني، وكامل الباشا، وأحمد داش، والعمل من تأليف محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

محمد رمضان يعود لدراما رمضان 2027

وكان محمد رمضان قد كشف مؤخرًا عن عودته إلى الدراما التليفزيونية في موسم رمضان 2027، من خلال عمل جديد من تأليف أحمد مراد.

محمد رمضان فيلم أسد

