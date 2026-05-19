بعد إطلاق موديل 2027.. تعرف على أبرز منافسي شيري أريزو 5 الجديدة بمصر

طرح سيات إبيزا موديل 2027 رسميًا في السوق المصري.. أسعار ومواصفات

سيات أرونا موديل 2027 تنطلق رسميًا في مصر بـ1.36 مليون جنيه.. صور وتفاصيل

أقرت شركة كيان إيجيبت، الوكيل المحلي لعلامة "كوبرا" Cupra التجارية في مصر، زيادة جديدة بأسعار السيارة كوبرا فورمينتور موديل 2026 الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات خلال شهر مايو بقيمة 20.000 جنيه.

أسعار كوبرا فورمينتور الجديدة في مصر

ووفقًا لأحدث قائمة أسعار معلنة من وكيل العلامة الإسبانية في مصر، أصبحت أسعار كوبرا فورمينتور Facelift الجديدة 2.099.000 جنيه مقابل 2.079.000 جنيه سابقًا.

مواصفات كوبرا فورمينتور في مصر

تعتمد كوبرا فورمينتور الجديدة على محرك تربو سعة 1.5 لتر بقوة 150 حصان، وعزم 250 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي DSG مكون من 7 سرعات.

حصلت نسخة الفيس ليفت على تحديثات تصميمة خارجية عديدة أبرزها الواجهة الأمامية LED ثلاثية العناصر ذات الشكل المثلث، والتي تعكس هوية كوبرا الرياضية الحديثة، كما تم تحديث المصابيح الخلفية LED بتقنية ثلاثية الأبعاد، مع شريط إضاءة ممتد يتوسطه شعار كوبرا المضيء لأول مرة، إلى جانب إعادة تصميم المصدات والجنوط الرياضية.

كما وصلت التحديثات للمقصورة الداخلية لتقديم بتصميم أكثر جرأة، وجاءت مزودة بشاشة لمس مركزية جديدة مقاس 12.9 بوصة، تدعم نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto. كما أصبحت مفاتيح التحكم بالحرارة ومستوى الصوت أسفل الشاشة مضاءة لسهولة الاستخدام.

ومن أبرز التحدثيات، زودت كوبرا فورمينتور نسخة الفيس ليفت بنظام صوتي Sennheiser عبر 12 مكبر صوت، ليمنح تجربة صوتية أكثر نقاءً. كما اعتمدت كوبرا على استخدام مواد معاد تدويرها داخل المقصورة، حيث صُنعت المقاعد الرياضية المنحنية من ألياف دقيقة معاد تدويرها بنسبة تصل إلى 73%.

أنظمة الأمان في كوبرا فورمينتور

زودت كوبرا فورمينتور بمجموعة متكاملة من أنظمة الأمان، أبرزها 7 وسائد هوائية، ومنظومة الفرامل الكاملة والتي تشمل ABS، EBD، ESC، مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية تدعم نظام الركن الذاتي.

اقرأ أيضًا:

ستروين C5 آير كروس أرخص من أوبل جراند لاند رغم تشابه المواصفات.. أيهما تشتري؟

سيارات مستعملة تابعة لجمارك مطار القاهرة للبيع في مزاد علني.. التفاصيل

رغم وقف إنتاجها قبل عامين| شيري تيجو 3 حاضرة بقوائم الوكيل في مصر.. ما سعرها؟