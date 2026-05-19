"4 من 10".. لميس الحديدي تكشف تقييمًا صادمًا من نائب رئيس الوزراء لمناخ

توافد منذ قليل، عدد كبير من النجوم والفنانين والمثقفين لحضور حفل توزيع جائزة "الراوي" في دورتها الثانية، بمتحف قصر عابدين.

وكان من أبرز الحضور، الإعلامي طارق نور، ونجم عمرو يوسف وكندة علوش، والكاتب تامر حبيب، والمخرج رامي إمام، والفنانة رزان مغربي، والدكتور أحمد غنيم رئيس المتحف المصري الكبير، والدكتور أشرف رضا، وغيرهم.

وتنطلق بعد قليل، فعاليات حفل جائزة "الراوي" في دورتها الثانية، والتي تقام بمتحف قصر عابدين تحت رعاية أربع وزارات هي: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، والسياحة والآثار، والثقافة.

وتأتي الجائزة كإحدى أبرز المبادرات الثقافية والفنية في مصر، بهدف دعم صناع المحتوى ورواة القصص من الشباب، تحت شعار "إنت شايفها إزاي" لعرض رؤاهم الإبداعية حول مصر.

ويشهد الحفل إعلان الفائزين بـ9 فئات متنوعة، تشمل المحتوى الرقمي "الفيديو القصير"، والفيلم الوثائقي، والفيلم القصير، والفيلم الطويل، وكتابة السيناريو، والمونولوج، والتصوير الفوتوغرافي، والفن الإبداعي، والتأليف الموسيقي، ومحتوى فيديو الطهي. حيث تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 3.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى جائزة خاصة بمليون جنيه.

ويرأس لجنة التحكيم الإعلامي طارق نور، وتضم في عضويتها نخبة من نجوم الفن والمجتمع أبرزهم: يسرا، عمرو يوسف، المخرج مروان حامد، الموسيقار هشام نزيه، المنتج محمد حفظي، والسيناريست أحمد مراد ومريم نعوم وتامر حبيب، إضافة إلى المنتج طارق الجنايني وآخرين.

ويأتي الحفل بالشراكة الاستراتيجية مع TikTok LIVE، التي ستبث الحدث مباشرة لجمهور أوسع في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن مبادرتها العالمية الجديدة "Comes Alive" احتفاءً باليوم العالمي للمتاحف.

اقرأ أيضًا:

وزيرة الثقافة: لدينا جيل مُعترض يحتاج إلى التواصل والحوار

وزيرا الثقافة والشباب والرياضة يجتمعان لبحث دعم جيلي «ألفا» و«Z»

السيرة الهلالية تصل مترو الأنفاق في عرض فني للمرة الأولى- صور