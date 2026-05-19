ترامب: نجاحات إدارتي استندت إلى المسيحية وأنا فخور بذلك

كتب : محمود الطوخي

07:52 م 19/05/2026

دونالد ترامب

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفعالية صلاة استمرت ليوم كامل في العاصمة واشنطن، بمشاركة مسؤولين من إدارته، واصفا المسيحية بأنها "شيء عظيم للبلاد".

ترامب والمسيحية في أمريكا

وربط ترامب أولوياته السياسية بشكل مباشر بالجهود المبذولة لإحياء الحماس الديني، مؤكدا اعتزازه بالدور الذي تلعبه الكنيسة في المجتمع.

وقال للصحفيين في البيت الأبيض الثلاثاء: "إن المسيحية شيء عظيم لبلادنا. لقد استندت النجاحات التي حققناها إلى المسيحية والدين، لذلك أنا فخور جدا بذلك".

انتقادات ونجاحات المسيحية في أمريكا

جاءت هذه التصريحات عقب فعالية صلاة أقيمت خلال عطلة نهاية الأسبوع، ضمن احتفالات الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، والتي شهدت مشاركة واسعة من مسؤولين في إدارة ترامب ونواب جمهوريين.

ورغم أن الفعالية أثارت بعض الانتقادات بسبب ما اعتُبر تداخلا بين الدين والسياسة، إلا أن ترامب وصفها بأنها "يوم جميل".

ازدهار دور المسيحية في أمريكا

نسب الرئيس الأمريكي لنفسه الفضل في جعل الدين أكثر شعبية بين المواطنين، وقارن بين وضع الكنائس حاليا وسابقا قائلا: "إذا نظرت إلى الكنائس اليوم، ستجدها ممتلئة. أما إذا عدت بالزمن سنتين أو ثلاث سنوات، فلن تجد أحدا يذهب إليها. لذلك نحن سعداء للغاية".

الحكومة تكشف عن "برنامج تنفيذي لضبط الأسعار".. هذه أبرز محاوره
شاهد عيان يكشف تفاصيل مروعة في مجزرة أبنوب: "كان بيقتل أي حد يقابله"
"طرحة سوداء وفستان مكشوف".. هيفاء وهبي تتألق في مهرجان "كان"
بينها بنك القاهرة وشركتان للجيش.. الحكومة تستهدف تنفيذ 10 طروحات حكومية
متحدث الصحة يحذر: 82% من مستخدمي السوشيال ميديا تعرضوا لمعلومات مضللة
