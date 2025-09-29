قبل الشتاء.. 5 خطوات يجب اتباعها عند ركن سيارة الصيف المكشوفة

شتوتجارت - (د ب أ):

مع اقتراب حلول فصل الشتاء ينبغي تجهيز السيارة الكابريو "المكشوفة" للبيات الشتوي، وذلك لتجنب أي مفاجآت غير سارة مع حلول فصل الربيع التالي كصدأ المحرك أو العفن.

ولهذا الغرض أوصت الجمعية الألمانية للفحص الفني باتخاذ التدابير المهمة التالية:

1. الفحص:

في الرحلة الأخيرة من الموسم، ينبغي على مالكي السيارات المكشوفة الاستماع جيدا: هل هناك أي صوت خشخشة أو قعقعة غير طبيعي. ومن الأفضل عدم تأجيل الفحوصات والإصلاحات اللازمة حتى حلول فصل الربيع التالي.

2. ملء خزان الوقود:

ينبغي ملء خزان الوقود في الرحلة الأخيرة خلال الصيف؛ حيث يوفر خزان الوقود الممتلئ حماية أفضل ضد الصدأ الداخلي. كما ينبغي زيادة ضغط هواء الإطارات إلى 3-4 بار لمنع فقدان الإطارات لضغط الهواء.

3. حافظ على سيارتك الكابريو بحالة جيدة، وذلك من خلال:

- تغيير الزيت للحفاظ على سلاسة عمل المحرك

- فحص سائل التبريد ومانع التجمد

- تغيير زيت الفرامل كل عامين على الأقل؛ نظرا لأن زيت الفرامل القديم قد يتسبب في تلف الفرامل فجأة

- إزالة بطارية التشغيل وتخزينها في مكان جاف أو توصيلها بجهاز صيانة البطارية لتشغيلها بشكل جيد مرة أخرى في الربيع

- اركن السيارة مع تشغيل التعشيقة الأولى أو تعشيقة الرجوع للخلف، وليس مع تشغيل فرامل اليد؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى انغلاق العجلات.

4. التنظيف من الداخل والخارج:

يشمل تجهيز سيارتك الكابريو للتخزين في الشتاء أيضا تنظيفها وصيانتها جيدا، وذلك من خلال:

- تنظيف الطلاء وقاع السيارة وأقواس العجلات والزوايا، التي يصعب الوصول إليها

- معالجة الطلاء وأجزاء الكروم والحشوات المطاطية بمنتجات العناية

- تنظيف الجزء الداخلي من السيارة باستخدام مكنسة كهربائية وإسفنجة ومنتجات العناية بالمقاعد الجلدية

- ينبغي أيضا العناية بالسقف القماشي، وذلك بتنظيفه وتجفيفه وتطبيق مادة مانعة لتسريب الماء إن لزم الأمر، كما ينبغي تنظيف والعناية بالمواد المطاطية والمفاصل الخاصة بالسقف بمواد العناية الخاصة بذلك

5. الحفاظ على جفاف المقصورة الداخلية:

- لمنع تراكم الرطوبة الزائدة في المقصورة الداخلية، ينبغي رفع سجاد الأرضية أو إزالته تماما.

- يمكن أيضا منع تكوّن العفن بفتح النوافذ قليلا.

- يجب أن تكون الأغطية، التي تحمي السيارة الكابريو من الغبار، قابلة للتهوية لمنع تراكم الماء المتكثف.

اقرأ أيضًا:

"يدير حربا من داخلها"| بوتين يصطحب رئيس وزراء الهند بسيارة أوروس الخارقة

بعد وقف إنتاجها رسميًا.. ما مصير مالكي بي واي دي F3 في مصر؟

بالصور.. توج التركية تطلق سيارتها T10X الكهربائية الجديدة في الأسواق

"الصين تقلب الطاولة".. السيارات الكهربائية أرخص من البنزين لأول مرة بالتاريخ

"لم تعد مليونية".. سيات إبيزا موديل 2025 بأسعار جديدة في سبتمبر

تنبؤات رئيس رابطة التجار تتحقق بشأن تراجع أسعار هذه السيارات

من 10 إلى 100 ألف كم.. صيانات دورية بسيطة تجاهلها يكلفك الكثير من المال

أرخص سيارة كهربائية لـBYD.. هل يطرحها الوكيل الجديد في مصر رسميًا؟