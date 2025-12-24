ما معايير اختيار كرسي السيارة المناسب لطفلك؟

برلين - (د ب أ):

تعد مقاعد الأطفال في السيارة عنصرا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه لضمان سلامة الأطفال الصغار أثناء التنقل وحمايتهم من الإصابات الخطيرة في حال وقوع حوادث.

وأوضحت مجلة السيارات (أوتو تسايتونج) أنه عند شراء مقعد سيارة للأطفال ينبغي عدم الاكتفاء بعامل العمر فقط؛ إذ أن الطول والوزن يُعدان من المعايير الأكثر دقة لتحديد مدى ملاءمة المقعد لجسم الطفل.

ويختلف النمو من طفل إلى آخر، ما يجعل الاعتماد على الطول تحديدا عاملا أساسيا في ضمان التثبيت الصحيح والدعم الكافي للرأس والرقبة.

وتوصي الجهات المتخصصة بالاطلاع على نتائج اختبارات السلامة المستقلة، التي تقيّم مقاعد الأطفال من حيث الحماية في حالات التصادم وسهولة الاستخدام والراحة.

معيار i-Size (ECE R129)

وأوضحت المجلة الألمانية أن معيار i-Size (ECE R129) يعد أحد أهم المعايير الأساسية المعتمدة لبيع مقاعد الأطفال الجديدة؛ إذ يعتمد على طول الطفل بدلا من الوزن، ويشترط اختبارات حماية جانبية أكثر صرامة.

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن المقاعد المثبتة بعكس اتجاه السير توفر مستوى أعلى من الحماية، خصوصا للرأس والرقبة، وهو ما يجعل هذا النوع من المقاعد الخيار الأكثر أمانا للأطفال الصغار. وينصح الخبراء بالإبقاء على الطفل في وضعية الجلوس المعاكسة لأطول فترة ممكنة، طالما يسمح بذلك طوله ووزنه.

نظام التثبيت ISOFIX

وفيما يتعلق بطريقة التثبيت، فيُعد نظام ISOFIX الخيار الأفضل والأكثر أمانا؛ نظرا لأنه يقلل من أخطاء التركيب الشائعة ويضمن ثبات المقعد بشكل أفضل داخل السيارة. وقد أصبحت نقاط ISOFIX تجهيزا قياسيا في معظم السيارات الحديثة منذ عام 2014، ما يسهل استخدام هذا النظام على نطاق واسع.

وبخصوص المقاعد، التي تناسب أكثر من فئة عمرية، فإنها قد تبدو خيارا اقتصاديا على المدى الطويل، لكنها غالبا ما تقدم حلا وسطا من حيث الراحة ومستوى الحماية في كل مرحلة عمرية. لذلك يُفضل استخدام مقاعد مخصصة لكل مرحلة عمرية في السيارة.

وبشكل عام، ينصح الخبراء بتجربة المقعد قبل الشراء كلما أمكن، وذلك للتأكد من راحة الطفل وسهولة ضبط الأحزمة، مع التحقق من اعتماد المقعد وفق المعايير المعترف بها.

كما يُفضل الشراء من متاجر متخصصة توفر خدمة التركيب الصحيح، مع تجنب استخدام المقاعد المستعملة مجهولة التاريخ، خاصة إذا كانت قد تعرضت لحوادث سابقة.