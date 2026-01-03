عطل خفي في سيارتك قد يطيل مسافة التوقف ويضعف ثباتها.. تفاصيل

برلين - (د ب أ):

قالت الهيئة الألمانية للفحص الفني إن تآكل ممتصات الصدمات يهدد سلامة القيادة؛ حيث إنه يرفع خطر وقوع حادث بسبب:

- زيادة احتمالية فقدان السيطرة على السيارة عند الانعطاف أو القيام بمناورات تخطي.

- زيادة مسافة الكبح.

- التعرض للانزلاق المائي.

- تآكل الإطارات بشكلٍ أسرع.

- عدم قيام أنظمة مساعدة السائق مثل نظام المكابح المانع لانغلاق العجلات (ABS) ونظام التحكم في الجر (ASR) ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات (ESP) بأداء عملها بكفاءة.

علامات تآكل الممتصات

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن الاستدلال على تآكل ممتصات الصدمات من خلال ملاحظة العلامات التالية:

- الارتداد المفرط: بعد القيادة فوق المطبات أو الحفر، ترتد السيارة صعودا وهبوطا عدة مرات بدلا من أن تستقر بسرعة.

- التحكم غير المستقر: تشعر السيارة بعدم استقرار، وتتأرجح في المنعطفات أو الرياح الجانبية، وتعطي شعورا بفقدان السيطرة.

- الغوص عند الكبح: تغوص مقدمة السيارة بشكل مفرط عند الكبح الشديد.

- القيادة غير المستقرة في خط مستقيم: عند السرعات العالية، تفقد السيارة مسارها المستقيم، مما يتطلب تصحيحات متكررة للتوجيه.

- هبوط مؤخرة السيارة: عند بدء التشغيل أو التسارع، تهبط مؤخرة السيارة أكثر من المعتاد.

وينبغي التوجه إلى أحد المراكز الفنية فور ملاحظة هذه العلامات لاستبدال ممتصات الصدمات.

وبشكل عام، ينبغي فحص ممتصات الصدمات كل 20 ألف كيلومتر أو كل 80 ألف كيلومتر كحد أقصى.