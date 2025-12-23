للمبتدئين.. حالات يجب فيها استخدام الضوء المنخفض بالسيارة

برلين - (د ب أ):

أوصى نادي السيارات الأوروبي (ACE) بتشغيل ضوء السير المنخفض مبكرا، وذلك مع حلول الظلام أو عند الغسق أو في ظل الأجواء الضبابية.

وأوضح النادي أن الرمز الموجود على مفتاح تشغيل ضوء السير المنخفض عبارة عن كشاف بثلاثة خطوط مائلة متجهة للأسفل، ويضيء باللون الأخضر عند تشغيله.

التشغيل الأوتوماتيكي غير موثوق

كما أوصى الخبراء الألمان بعدم الاعتماد على خاصية التشغيل الأوتوماتيكي؛ نظرا لأن هذه الخاصية غير موثوقة في الأجواء الضبابية أو أثناء النهار. وإذا كان مفتاح الإضاءة مضبوطا دائما على وضع "أوتوماتيكي"، فإن العديد من السيارات تسير بمصابيح القيادة النهارية فقط في ظروف الرؤية الضعيفة.

وعلى الرغم من أن الأنظمة الإلكترونية تميز بين الضوء والظلام، إلا أنها غالبا لا تبدل بينهما في الضباب أو المطر أو الثلج.

ومن يعانون من ضعف الرؤية ولا يمكن رؤية سياراتهم بسهولة أثناء القيادة، يعرضون أنفسهم والآخرين للخطر.

لذا ينبغي في حالة ضعف الرؤية الانتقال في وقت مبكر من الوضع الأوتوماتيكي إلى وضع ضوء السير المنخفض بشكل يدوي.

