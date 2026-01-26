إعلان

لماذا منعت اسبانيا الإعلام من تغطية أولى تجارب فورمولا-1؟

كتب : مصراوي

12:47 م 26/01/2026 تعديل في 12:47 م
مدريد - (أ ب) :

تبدأ بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1 حقبة جديدة من خلال تجارب خاصة مغلقة تنطلق اليوم الاثنين في إسبانيا، وسط تعتيم إعلامي واستبعاد للجمهور.

ويشهد الموسم الحالي من بطولة العالم مشاركة 11 فريقًا بعد انضمام كاديلاك لأول مرة، إلا أن تجارب برشلونة ستشهد حضور 10 فرق فقط بسبب تأخر فريق ويليامز في تجهيز سيارته.

ولن تتوفر تغطية تلفزيونية أو نتائج رسمية لهذه التجارب التي تستمر لخمسة أيام، حيث يهدف المنظمون من تسميتها "جولة التحقق في برشلونة" إلى تقليل الضغط الإعلامي، وتجنب إعطاء انطباعات سلبية أولية في حال تعثر التصميمات الجديدة كلياً.

كذلك يهدف هذا التعتيم إلى توجيه الأنظار نحو تجارب البحرين الشهر المقبل، والتي تمتلك حقوق البث المباشر الأولى لأداء السيارات.

وهناك حالة من التباين تسود الفرق المشاركة في الموسم الجديد، حيث كشفت فيراري عن تصميماتها مبكراً، لكن فريق مكلارين بطل العالم اختار تخطي تجارب اليوم الأول لمنح المصممين وقتاً أطول للتطوير، مؤكداً أن سيارته في برشلونة ستكون قريبة جداً من المواصفات النهائية.

إسبانيا فورمولا-1 سباقات السيارات

