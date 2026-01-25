الحل الأسهل لمعالجة تشقق الجلد بالسيارات.. تعرف عليه

برلين - (د ب أ):

يضفي الفرش الجلدي لمسة فخامة على المقصورة الداخلية للسيارة، ولكن مع مرور الوقت تظهر تشققات بالجلد. فكيف يمكن معالجة هذه التشققات؟

للإجابة عن هذا السؤال، أوردت مجلة السيارات (أوتو تسايتونج) أن هناك حلولا فعالة وسهلة التطبيق، أبرزها لاصق الجلد، الذي بات يُعتبر أداة أساسية لإعادة الحياة إلى القطع المتضررة.

كيفية تطبيق اللاصق

وعن كيفية تطبيق لاصق الجلد، أوضحت المجلة الألمانية أنه يكفي تنظيف المنطقة المتضررة جيدا، ثم تُوضع طبقة رقيقة من اللاصق، وتُترك للتهوية بضع دقائق، ثم يتم الضغط على الجهتين حتى تلتصق بإحكام.

لكن نجاح العملية لا يعتمد فقط على التطبيق، بل على اختيار المنتج المناسب؛ فالجلد، بخلاف مواد أخرى، مادة مرنة تحتاج إلى لاصق يتمتع بمرونة عالية حتى لا يتشقق لاحقا عند الحركة أو الاستخدام.

ورغم فعالية اللاصق الفائق (Super Glue) في تثبيت المواد بسرعة، إلا أن استخدامه مع الجلد قد يؤدي إلى نتائج عكسية؛ نظرا لأن هذا النوع من اللاصق يتصلب بسرعة ويُكوّن طبقة صلبة، وهو ما يتعارض مع طبيعة الجلد المرنة.

معايير مهمة لاختيار اللاصق

ولاختيار أفضل لاصق جلد ينبغي مراعاة المعايير المهمة التالية:

- مطابقة اللون: يُفضل أن يكون لون اللاصق متطابقا مع لون الجلد لتجنب ظهور آثار الإصلاح.

- الخلو من المذيبات: تجنب المنتجات، التي تحتوي على مذيبات أو زيوت قد تسبب بقعا دائمة أو تغيّر لون الجلد.

- الاختبار المسبق: قبل الاستخدام الكامل، يُنصح بتجربة اللاصق على جزء غير ظاهر من القطعة للتأكد من ملاءمته.

الجلد السائل

في حال كان التمزق أو التشقق كبيرا، ولا يمكن لصقه مباشرة، يمكن استخدام ما يُعرف بـ"الجلد السائل"، وهو مادة مرنة تُملأ بها الفجوة لتعطي مظهرا متجانسا مع الجلد المحيط.

ومن المهم هنا اختيار اللون بعناية لضمان نتيجة وسطح غير متباين مع اللون الرئيسي لفرش الجلد.