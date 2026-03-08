ميلبورن - (أ ب):

توج البريطاني جورج راسل، سائق فريق مرسيدس، الأحد، بسباق جائزة أستراليا الكبرى ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وجاء الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس الثاني، في المركز الثاني، ليحقق فريق مرسيدس أول مركزين للمرة الـ61 والأولى منذ عام سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى في 2024.

وجاءت بداية راسل، صاحب مركز الانطلاق الأول بطيئة، وكذلك أنتونيلي الذي تراجع للمركز السابع، ما أتاح لتشارلز لوكلير، سائق فيراري، مستفيدًا من شاحن التيربو الأصغر الذي وفر استجابة أسرع وانطلاقة أفضل، أن ينتزع الصدارة عند المنعطف الأول.

بعد ذلك دخل لوكلير في صراع على الصدارة مع راسل، حيث تبادلا التجاوز أكثر من مرة، قبل نشر السيارة الافتراضية للأمان في اللفة 12 بسبب توقف سيارة رد بول الخاصة بإيزاك حجار، وهو ما تزامن مع دخول سيارتي مرسيدس إلى منطقة الصيانة.

وجاء لوكلير في المركز الثالث ليصعد على منصة التتويج للمرة الأولى مع فيراري منذ سباق المكسيك العام الماضي، لكن السائق البالغ من العمر 28 عاما شعر بالإحباط بعدما ضاعت فرصة محتملة للفوز، عقب خطأ فيراري بعدم مجاراة التفكير السريع لمرسيدس والدخول إلى الصيانة بتكلفة زمنية منخفضة خلال فترة السيارة الافتراضية للأمان، بينما كان باقي السائقين يقودون بوتيرة أبطأ.

وجاء البريطانية لويس هاميلتون، زميل لوكلير، في المركز الرابع.

وفي وقت سابق، شعر المشجعون الأستراليون في المدرجات بصدمة كبيرة بعد خروج سائق مكلارين أوسكار بياستري من السباق، إثر حادث أثناء توجهه إلى خط الانطلاق عند مخرج المنعطف الرابع، ويرجح أن يكون السبب زيادة مفاجئة في الطاقة بوحدة المحرك، ما حرمه من خوض سباقه على أرضه قبل بدايته