لأول مرة في تاريخه.. فريق قطر يشارك في سباق لومان 24 بفرنسا

يستعد فريق قطر لسباقات السيارات لخوض مشاركة تاريخية هي الأولى من نوعها في سباق لومان 24 ساعة العريق بفرنسا، والمقرر إقامته يومي 13 و14 يونيو المقبل على حلبة دي لا سارث.

وتأتي هذه الخطوة بالتعاون مع الفريق الإيطالي أيرون لينكس، في شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الحضور القطري في سباقات التحمل العالمية وتقديم أداء تنافسي يعكس الطموحات الكبيرة لرياضة المحركات القطرية.

وأكد عبدالرحمن عبداللطيف المناعي، رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية، أن هذه المشاركة تمثل محطة استراتيجية تهدف إلى وضع المواهب القطرية على الخارطة الدولية وإلهام الأجيال القادمة.

وأوضح المناعي أن الفريق القطري خضع لتحضيرات فنية مكثفة لضمان تمثيل دولة قطر بأفضل صورة في هذا السباق الذي يعد الأقدم والأصعب في عالم سباقات التحمل منذ انطلاقه عام 1923، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن قائمة السائقين وفئة السيارة في وقت لاحق.

وتمثل هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من التوسع القطري في منصات رياضة المحركات العالمية، حيث يسعى الفريق للاستفادة من خبرات الفريق الإيطالي لبناء تواجد مستدام وقوي.

ويعد سباق لومان 24 ساعة أحد أضلاع "التاج الثلاثي لرياضة المحركات"، ويشكل اختباراً حقيقياً لقوة التحمل والابتكار التقني، مما يجعل المشاركة القطرية فيه إنجازاً نوعياً يضاف إلى سجل إنجازات الدولة في استضافة وتنظيم والمشاركة في الأحداث الرياضية الكبرى.

