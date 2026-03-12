إعلان

الكويت تتصدى لهجمات صاروخية وتسقط 4 صواريخ بالستية و5 طائرات مسيرة

كتب : د ب أ

09:34 م 12/03/2026

ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان في بيان صحفي اليوم الخميس إن الدفاع الجوي رصد خمسة صواريخ باليستية معادية تم اعتراض وتدمير أربعة منها فيما سقط صاروخ واحد خارج منطقة التهديد إضافة إلى سبع طائرات مسيرة معادية جرى التعامل مع خمس منها وتدميرها بينما كانت طائرتان خارج نطاق التهديد.

وقال العقيد الركن العطوان إن القوات المسلحة تصدت خلال الـ24 ساعة الماضية لموجة من الأهداف الجوية المعادية التي اخترقت أجواء البلاد، حيث استهدفت طائرة مسيرة معادية فجر اليوم مبنى سكنيا في إحدى المناطق جنوب البلاد ما أسفر عن إصابة شخصين وحدوث أضرار مادية حيث يتلقى المصابان حاليا العلاج اللازم.

وأضاف أن طائرة مسيرة معادية أخرى استهدفت مطار الكويت الدولي ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بسيطة دون تسجيل إصابات.

وأفاد العقيد العطوان بخروج بعض خطوط الكهرباء عن الخدمة نتيجة سقوط شظايا جراء عملية التصدي للأهداف الجوية المعادية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكويت الشرق الأوسط إيران وأمريكا الحرب على إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الدولار يصعد مجددًا.. المصانع تدرس رفع الأسعار والأسواق تترقب (نشرة رمضان
أخبار وتقارير

الدولار يصعد مجددًا.. المصانع تدرس رفع الأسعار والأسواق تترقب (نشرة رمضان
بسبب "الفراخ".. انهيار روجينا في مقلب رامز ليفل الوحش
دراما و تليفزيون

بسبب "الفراخ".. انهيار روجينا في مقلب رامز ليفل الوحش
عمان تدعو دول الخليج لمراجعة عقيدتها الدفاعية.. وتؤكد: لا زالوا يراهنون
شئون عربية و دولية

عمان تدعو دول الخليج لمراجعة عقيدتها الدفاعية.. وتؤكد: لا زالوا يراهنون
فول عربيته بنزين وجرى.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق "البحيرة" المثير
حوادث وقضايا

فول عربيته بنزين وجرى.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق "البحيرة" المثير
نتنياهو يطالب بتأجيل محاكمته: أعطوني الوقت لهزيمة أعداء إسرائيل
شئون عربية و دولية

نتنياهو يطالب بتأجيل محاكمته: أعطوني الوقت لهزيمة أعداء إسرائيل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجيش الأمريكى: حريق على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"
ألغاز "مجتبى" على X.. موقعه أمريكا وتوثيق خلال "دقائق"
رسميًا.. تحديد موعد قمة الأهلي والزمالك بالمرحلة الثانية للدوري المصري