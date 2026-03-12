أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان في بيان صحفي اليوم الخميس إن الدفاع الجوي رصد خمسة صواريخ باليستية معادية تم اعتراض وتدمير أربعة منها فيما سقط صاروخ واحد خارج منطقة التهديد إضافة إلى سبع طائرات مسيرة معادية جرى التعامل مع خمس منها وتدميرها بينما كانت طائرتان خارج نطاق التهديد.

وقال العقيد الركن العطوان إن القوات المسلحة تصدت خلال الـ24 ساعة الماضية لموجة من الأهداف الجوية المعادية التي اخترقت أجواء البلاد، حيث استهدفت طائرة مسيرة معادية فجر اليوم مبنى سكنيا في إحدى المناطق جنوب البلاد ما أسفر عن إصابة شخصين وحدوث أضرار مادية حيث يتلقى المصابان حاليا العلاج اللازم.

وأضاف أن طائرة مسيرة معادية أخرى استهدفت مطار الكويت الدولي ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بسيطة دون تسجيل إصابات.

وأفاد العقيد العطوان بخروج بعض خطوط الكهرباء عن الخدمة نتيجة سقوط شظايا جراء عملية التصدي للأهداف الجوية المعادية.