لميس الحديدي: الحكومة مستعدة لمواجهة تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية

كتب : عمرو صالح

09:50 م 12/03/2026

لميس الحديدي

شاركت الإعلامية لميس الحديدي في ملتقى حزب الجبهة الوطنية الذي عُقد أمس بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة لمناقشة تداعيات التصعيد العسكري المتزايد في منطقة الشرق الأوسط، في ظل التوترات المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وذلك بحضور عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والمهتمين بالشأن العام.

وقالت الحديدي في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "وسط إفطارات وسحورات رمضان حضرت أمس سحورًا بروح مختلفة أقامه حزب الجبهة الوطنية، نقاش سياسي اقتصادي رائع عن الوطن والمواطن وتداعيات الحرب الدائرة في المنطقة وتأثيراتها".

وتابعت: "السحور الذي حضره 17 وزيرًا ورؤساء هيئات برلمانية وشخصيات عامة، وممثلون عن معظم أحزاب الموالاة والمعارضة، كان أشبه بجلسة برلمانية مصغرة، شارك فيها الوزراء والمختصون والحضور من النواب وغيرهم. جميعهم أدلوا بآراء وتصريحات مهمة ومعلومات واضحة".

وأكدت الحديدي أن الحكومة لديها خطة للتعامل مع سيناريوهات الحرب المتوقع حدوثها، وقالت: "تصريحات الوزراء كشفت عن استعدادات جادة لمواجهة الأزمة وسيناريوهاتها المختلفة، وقد ذكرت من قبل، وللإنصاف، أن الحكومة تبدو أكثر تماسكا واستعدادًا هذه المرة في المواجهة. ورغم اضطرارها لاتخاذ أصعب القرارات، إلا أن حديث رئيس الوزراء عن أنها قرارات استثنائية يمكن مراجعتها مع تغير الأحوال، هو مؤشر مطمئن".

وأثنت لميس على تصريحات الخبير السياحي عمرو بدر، قائلة: "من أهم ما سمعته ما قاله الخبير السياحي عمرو بدر عن اليوم التالي للحرب، فالمنطقة بأسرها ستشهد تغيرًا كبيرًا، وعلينا أن نفكر في تأثير كل ذلك علينا سياسيًا واقتصاديًا".

وتساءلت لميس عن وضع إيران المستقبلي، وقالت: "نحن أمام واقع إيراني جديد.. فهل في النهاية سنكون أمام دولة مارقة أم أننا أمام انهيار وتفكك لإيران ونظام المرشد؟".

ولفتت إلى أن الخطر الأكبر يكمن بعد نهاية نصف الحرب، قائلة: "الخطر الأكبر على الجميع هو نهاية ‘النصف حرب.. نصف نصر’، تلك النهايات هي الأخطر، لأن نتائجها بلا حسم، وكالحريق يمكن أن تتجدد حتى بعد إطفائه".

واختتمت لميس منشورها قائلة: "نقاشات هامة استمعنا إليها، أهم ما فيها أن الجميع على اختلاف أطيافهم واعون وحريصون على مصلحة بلادنا، وكيف نقيها من الخطر القادم، ومن شظايا هذه الحرب، ونحن نقف جميعًا قلبًا وقالبًا مع أشقائنا في دول الخليج. وبين استعدادات الدولة بأجهزتها وسيناريوهات القادم، تبقى مصر والمصريون خط الدفاع الأول خارجياً وداخلياً".

