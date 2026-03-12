أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد تعرضت لحريق على متنها، مؤكدة أن الحادث لا يرتبط بأي عمل قتالي.

وأوضحت أن فرق الطوارئ تمكنت من السيطرة على الحريق بسرعة ومنع امتداده إلى أجزاء أخرى من الحاملة.

وأضافت أن الحادث أسفر عن إصابة بحارين، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الإصابات.

وأكدت القيادة المركزية أن منظومة الدفع الخاصة بالحاملة لم تتعرض لأي أضرار، مشيرة إلى أن السفينة ما زالت تعمل بشكل طبيعي.