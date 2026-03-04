سباق ملبورن ينطلق رغم أزمة السفر.. فرق فورمولا-1 تصل عبر رحلات خاصة

لندن - (د ب أ):

حافظ مسؤولو سباقات سيارات فورمولا-1 على إقامة السباق الافتتاحي للموسم، سباق الجائزة الكبرى الأسترالي، يوم الأحد المقبل ، من خلال استخدام رحلات طيران خاصة لنقل المئات من أعضاء الفرق والأطقم المتنقلين مع البطولة إلى مدينة ملبورن.

وعقب الفوضى التي سببها إغلاق المجال الجوي في الشرق الأوسط، أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" بأن رحلتين مستأجرتين غادرتا لندن أمس الاثنين.

وحملت طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية توقفت في سنغافورة، ورحلة من فئة رجال الأعمال فقط لشركة آير إكس عبر تنزانيا، أعضاء من 10 من أصل 11 فريقا في البطولة، بالإضافة إلى مسؤولي فورمولا -1، إلى أستراليا. وقد تم تنسيق الرحلتينت في اللحظة الأخيرة بواسطة وكالة السفر الرياضية "ترافل بلاسيس"

من المقرر أن تهبط الطواقم المتأثرة في ملبورن صباح اليوم الأربعاء، قبل 48 ساعة من انطلاق التجربة الحرة الافتتاحية للموسم في حلبة ألبرت بارك.

يعمل نحو 2000 شخص في كل سباق من سباقات فورمولا-1، ويعتقد أن ربعهم على الأقل كان من المقرر أن يسافر إلى أستراليا عبر محاور سفر مثل الدوحة ودبي.

وأجبر الصراع في الشرق الأوسط المئات من العاملين إلى تغيير مسارات سفرهم أو الاعتماد على رحلات مستأجرة. وأفاد أحد الفرق البريطانية الكبرى لوكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" بأن أكثر من 50 بالمئة من أعضاء طاقمه المسافر تأثرت بهذا الوضع.

استخدم المسافرون الذين يسعون للوصول إلى أستراليا محطات توقف في كل من الصين وتايلاند وكوريا واليابان وأمريكا وسنغافورة وهونج كونج.

ولكن، وبالرغم من هذه الاضطرابات، لا زال مسؤولو فورمولا-1 واثقون من أن السباق في ملبورن سينطلق وفق المخطط المقرر.

وقال أحد المطلعين في حلبة السباق :"هذا دليل رائع على قوة الرياضة وكيفية قدرتهم على تنظيم الأمور في وقت قصير جدا، ونقلنا إلى الطرف الآخر من العالم".

وبعد سباق مطلع الأسبوع في حلبة ألبرت بارك، ستنتقل البطولة مباشرة إلى شنغهاي لخوض سباق الجائزة الكبرى الصيني.

ويليه سباق في اليابان في 29 مارس ، قبل جولتين في البحرين والسعودية في 12 و19 أبريل على التوالي.