جيش الاحتلال يوجه إنذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت

كتب : عبدالله محمود

09:48 م 12/03/2026

أفيخاي أدرعي

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان مبنى في حي العمروسية بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.


وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة إكس اليوم الخميس: "إنذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت، وتحديدًا في حي العمروسية".

وأضاف أدرعي: "لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله".

الجيش الإسرائيلي لبنان وإسرائيل الشرق الأوسط حزب الله أفيخاي أدرعي

