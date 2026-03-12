وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان مبنى في حي العمروسية بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

#عاجل‼️ انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وتحديدًا في حي العمروسية



🔸لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله الإرهابي



🔸حرصًا على سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم… pic.twitter.com/mRB1JVVmDV — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 12, 2026



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة إكس اليوم الخميس: "إنذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت، وتحديدًا في حي العمروسية".

وأضاف أدرعي: "لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله".