جيش الاحتلال يوجه إنذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت
كتب : عبدالله محمود
أفيخاي أدرعي
وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان مبنى في حي العمروسية بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
#عاجل‼️ انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وتحديدًا في حي العمروسية— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 12, 2026
🔸لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله الإرهابي
🔸حرصًا على سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم… pic.twitter.com/mRB1JVVmDV
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة إكس اليوم الخميس: "إنذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت، وتحديدًا في حي العمروسية".
وأضاف أدرعي: "لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله".