بعد غياب سنوات.. هل تعود شانجان ألسفن للسوق المصري من جديد؟

تستعد مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شانجان التجارية في مصر، إلى الكشف عن طرازين جديدين بالسوق المحلي مطلع شهر فبراير المقبل.

وبحسب تقارير، فإن شانجان ألسفن تعد واحدة من السيارات المرشحة للانطلاق بالسوق خلال الفترة المقبلة عبر وكيل العلامة الصينية، في إطار خطة الشركة لتعزيز تواجدها بفئة السيارات السيدان الاقتصادية.

كانت شانجان ألسفن أحد أبرز الطرازات المتوفرة للعلامة بالسوق المصري ضمن موديلات 2022 للعلامة الصينية بمصر، حتى بدأ تراجع تواجدها تدريجيًا بعد عام 2022، ولم تعد تطرح رسميًا ضمن طرازات العلامة بمصر بعد ذلك.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفاتها:

المحرك

تقدم شانجان ألسفن الجديدة التي تنتمي لفئة السيدان بمحرك 4 بنزين 4 سلندر سعة 1.5 لتر، بقوة 105 حصان، وعزم دوران 145 نيوتن·متر، مع ناقل الحركة أوتوماتيك 5 سرعات DCT.

الأبعاد

تأتي شانجان ألسفن بطول 4390 مم وعرض 1725 مم وارتفاع 1468 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2535 مم.

منظومة الأمان

زودت ألسفن بمنظومة أمان متقدمة، أبرزها وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، ونظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، ونظام توزيع قوة الفرملة إلكترونيًا (EBD)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESP)، ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، ونظام مساعدة صعود التلال (HAC) ، إلى جانب حساسات وكاميرا خلفية.

التجهيزات الداخلية

تأتي ألسفن بمقصورة داخلية تضم شاشة معلومات وترفيه 10.25 بوصة تدعم Android Auto وCarPlay، إلى جانب نظام صوتي من أربع سماعات، مع مقود متعدد الوظائف يتيح التحكم في الصوت والنظام الترفيهي، ومنافذ USB للشحن، ونظام التوجيه الكهربائي (EPS).

