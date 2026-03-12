إعلان

نتنياهو: نعقد تحالفات جديدة كنا نظنها أحلاما قبل أسابيع

كتب : عبدالله محمود

09:49 م 12/03/2026

بنيامين نتنياهو

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي حقق إنجازات كبيرة ستغيّر الموازين في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف نتنياهو في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أن إسرائيل تعيش أياما تاريخية، مؤكدًا أن العملية ضد إيران مستمرة.

وأكد رئيس حكومة الاحتلال، أن الخطر الأكبر على إسرائيل موجود في إيران، مشيرًا إلى أن حزب الله سيدفع ثمنا باهظا بسبب عدوانيته ضد إسرائيل.

نتنياهو: النظام الإيراني وضع خطة لتدمير إسرائيل

وأوضح نتنياهو أن النظام الإيراني وضع خطة لتدمير إسرائيل عبر الصواريخ الباليستية ومحاولة تطوير قنبلة نووية، مضيفا أن طهران بنت منظومة لإبادة إسرائيل عبر وكلائها وصواريخها الباليستية ومشروعها النووي.

وقال نتنياهو إن إسرائيل تعمل على تغيير الشرق الأوسط والتحول إلى قوة إقليمية، وفي بعض المجالات إلى قوة عالمية، مشيرا إلى أنه لولا التحرك ضد إيران لأصبحت صناعاتها العسكرية محصنة جدا تحت الأرض.

وذكر نتنياهو أن حزب الله يشعر بقوة إسرائيل وسيضطر لدفع ثمن باهظ جدا، لافتًا إلى أن إسرائيل تعمل على توفير الظروف للشعب الإيراني من أجل طرد النظام.

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل خلقت تحالفا غير مسبوق مع الولايات المتحدة، موضحًا أنه يتحدث يوميا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن العلاقات بينهما أصبحت أقوى بكثير مما كانت عليه سابقا بين زعيمي البلدين.

كما أكد أن إسرائيل تضرب بقوة الحرس الثوري الإيراني والباسيج في مقارهما وحواجزهما، مشيرا إلى أن لحظة حرية الشعب الإيراني اقتربت لكنها تبقى بيد الشعب وحده.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تعقد تحالفات جديدة كانت تبدو قبل أسابيع أضغاث أحلام، مشددًا على أن إسرائيل لن تسمح للإيرانيين بتطوير تهديدات وجودية ضدها.

